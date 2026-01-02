Ab Montag, 5. Januar 2026 , gelten im OstparkBad neue Kassenzeiten. Grund ist der erfolgreiche Einsatz eines neuen Eintrittskarten-Verkaufsautomaten.

Mit Beginn der aktuellen OstparkBad-Saison wurde ein moderner Kassenautomat eingeführt. Nach einer mehrmonatigen Testphase hat sich das System etabliert. Daher werden die Zeiten der personell besetzten Kasse angepasst.

Kassenautomat rund um die Uhr nutzbar

Wichtig für Besucherinnen und Besucher: Die genannten Zeiten beziehen sich ausschließlich

auf die personelle Besetzung der Kasse.

Der Zutritt ins OstparkBad ist auch außerhalb dieser Zeiten jederzeit über den Automaten möglich.

Folgende Zahlungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung:

Barzahlung

Kartenzahlung (Maestro, Mastercard, Visa)

OstparkBad-Geldwertkarte

Die Öffnungszeiten des Hallenbads bleiben von der Änderung unberührt.

Zudem gilt weiterhin: Eine Stunde vor Betriebsschluss ist Kassenschluss.