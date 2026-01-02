OstparkBad passt Kassenzeiten an – Öffnungszeiten bleiben unverändert
Ab Montag, 5. Januar 2026, gelten im OstparkBad neue Kassenzeiten. Grund ist der erfolgreiche Einsatz eines neuen Eintrittskarten-Verkaufsautomaten.
Neue Kassenzeiten im Überblick
Mit Beginn der aktuellen OstparkBad-Saison wurde ein moderner Kassenautomat eingeführt.
Nach einer mehrmonatigen Testphase hat sich das System etabliert. Daher werden die Zeiten
der personell besetzten Kasse angepasst.
- Montag: 10 bis 20 Uhr
- Dienstag bis Donnerstag: 8 bis 20 Uhr
- Freitag: 8 bis 21 Uhr
- Samstag: 9.30 bis 21 Uhr
- Sonn- und Feiertag: 9.30 bis 19 Uhr
Kassenautomat rund um die Uhr nutzbar
Wichtig für Besucherinnen und Besucher: Die genannten Zeiten beziehen sich ausschließlich
auf die personelle Besetzung der Kasse.
Der Zutritt ins OstparkBad ist auch außerhalb dieser Zeiten jederzeit über den Automaten möglich.
Folgende Zahlungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung:
- Barzahlung
- Kartenzahlung (Maestro, Mastercard, Visa)
- OstparkBad-Geldwertkarte
Die Öffnungszeiten des Hallenbads bleiben von der Änderung unberührt.
Zudem gilt weiterhin: Eine Stunde vor Betriebsschluss ist Kassenschluss.
Öffnungszeiten von OstparkBad und OstparkSauna
- Montag: 10–20 Uhr OstparkBad, 10–22 Uhr OstparkSauna
- Dienstag: 6.30–19 Uhr OstparkBad, 10–22 Uhr OstparkSauna
- Mittwoch: 6.30–22 Uhr OstparkBad, 10–22 Uhr OstparkSauna
- Donnerstag: 6.30–19 Uhr OstparkBad, 10–22 Uhr OstparkSauna
- Freitag: 6.30–23 Uhr OstparkBad, 10–23 Uhr OstparkSauna
- Samstag: 8–23 Uhr OstparkBad, 10–23 Uhr OstparkSauna
- Sonn- und Feiertag: 8–21 Uhr OstparkBad, 10–21 Uhr OstparkSauna