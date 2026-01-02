Ettlingen – Liberaler Neujahrsempfang am 6. Januar 2026 mit FDP-Bundesvorsitzenden Christian Dürr

Ettlingen/Bretten/Bruchsal. Der FDP-Kreisverband Karlsruhe-Land veranstaltet zusammen mit den Ettlinger Liberalen am 6. Januar 2026 (Dienstag), ab 18.00 Uhr, seinen traditionellen Neujahrsempfang im Hotel-Restaurant „Zum Erbprinz“ in Ettlingen. Gastredner ist an diesem Abend der FDP-Bundesvorsitzende Christian Dürr. Außerdem sprechen die drei FDP-Bewerber bei der Landtagswahl Alena Fink-Trauschel MdL (Wahlkreis Ettlingen), Dr. Niclas Moldenhauer (Wahlkreis Bruchsal) und Dr. Christian Jung MdL (Wahlkreis Bretten).
Quelle FDP Karlsruhe-Land
Zuletzt aktualisiert am 2. Januar 2026, 09:33