Nußloch / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Aktuell kommt es in Nußloch zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. In der Straße „Auf der Liß“ ist nach ersten Erkenntnissen ein Brand in einem Einfamilienhaus ausgebrochen.

Die Einsatzkräfte sind derzeit noch vor Ort. Zur Ursache des Feuers sowie zum Ausmaß des Schadens liegen bislang keine gesicherten Informationen vor. Auch Angaben zu möglichen Verletzten können zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht gemacht werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es handelt sich um eine laufende Einsatzlage, weitere Informationen werden nachgereicht.

MRN-News berichtet nach, sobald neue, bestätigte Erkenntnisse vorliegen.

Zuletzt aktualisiert am 2. Januar 2026, 20:07