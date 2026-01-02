Grünstadt / Laumersheim / Mannheim – Metropolregion Rhein-Neckar – Ein plötzlicher Wintereinbruch mit Schnee- und Eisglätte hat am Freitag (02.01.2026) am frühen Abend zu zwei Verkehrsunfällen auf der A6 geführt. Betroffen war die Fahrtrichtung Mannheim, zwischen der Anschlussstelle Grünstadt und dem Kreuz Frankenthal, auf Höhe Laumersheim. Insgesamt sieben Fahrzeuge mit 13 Insassen waren beteiligt.

Wie die Polizei mitteilt, wurden die Einsatzkräfte gegen 17:00 Uhr alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um zwei räumlich nahe beieinander liegende Unfälle handelte.

Beim ersten Unfall befuhr ein 28-jähriger Fahrer mit einem Ford-Transporter den rechten Fahrstreifen. Aufgrund von Schnee- und Eisglätte sowie stockendem Verkehr musste er abbremsen. In der Folge kam es zu einem Auffahrunfall: Ein 63-jähriger Fahrer eines VW-Kastenwagens prallte auf, ein 36-jähriger Renault-Fahrer kollidierte zusätzlich mit der Schutzplanke. Ein 19-jähriger Fahrer eines VW T-Cross konnte zwar rechtzeitig bremsen, wurde jedoch von einem bislang unbekannten weißen Transporter touchiert. Der Transporter entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zu Fahrzeug oder Fahrer liegen derzeit nicht vor.

Beim zweiten Unfall kam es zum Zusammenstoß zwischen einem Audi und einem BMW. Eine 48-jährige BMW-Fahrerin musste wegen des vorausgegangenen Unfalls stark abbremsen und kam rechtzeitig zum Stillstand. Die nachfolgende 25-jährige Audi-Fahrerin konnte auf der glatten Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf das Heck des BMW auf.

Sechs Personen wurden verletzt, drei von ihnen wurden durch den Rettungsdienst versorgt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Grünstadt unterstützte die Maßnahmen zur Absicherung der Unfallstelle.

Da die beteiligten Fahrzeuge über die gesamte Richtungsfahrbahn verteilt zum Stillstand kamen, musste die A6 in Richtung Mannheim für rund zwei Stunden voll gesperrt werden. Anschließend wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeführt. Auch im Umland kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.

Hinweis der Polizei: Bei winterlichen Straßenverhältnissen wird dringend zu angepasster Geschwindigkeit, größerem Sicherheitsabstand und erhöhter Aufmerksamkeit geraten.

Zuletzt aktualisiert am 2. Januar 2026, 23:08