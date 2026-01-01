Speyer – Feuerwehr zieht Silvester-Bilanz 2025/2026: 1303 Einsätze im Rekordjahr – ruhiger Start ins neue Jahr endet um 4 Uhr

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar . Mit einer eindrucksvollen Bilanz hat die Feuerwehr Speyer den Jahreswechsel begleitet: Das Einsatz-Rekordjahr 2025 endete mit 1303 Alarmierungen – so viele wie noch nie. Auch 2026 startete nahtlos mit mehreren Einsätzen in der Silvesternacht. Bis 4 Uhr morgens waren alle Alarmierungen abgearbeitet.

Silvesterdienst 2025: Technische Alarme und Tierhilfe

Zum Abschluss des Jahres 2025 rückte die Feuerwehr unter anderem zu einer Tierhilfe im Kiefernweg aus. Ein freilaufender Hund konnte gesichert werden.

In der Rheintorstraße kam es gleich zweimal zu einem Brandmeldealarm in einem Hotelbetrieb. In beiden Fällen stellte sich ein technischer Defekt als Ursache heraus; ein Brand lag nicht vor.

Jahresstart 2026: Mehrere Brände durch Feuerwerksreste

Der Jahreswechsel brachte erwartungsgemäß weitere Einsätze mit sich. In einer Schule im Birkenweg löste ein Brandmelder aus – bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich der Rauch bereits verzogen.

Mehrere Müllbrände beschäftigten die Feuerwehr in den frühen Morgenstunden:

Domplatz: Brennende Reste von Feuerwerksbatterien rund um den Dom

Industriestraße: Feuerwerksreste vor einem Autohaus

Birkenweg: Müllbrand im Bereich einer Bushaltestelle

Weißdornweg: Brand von zwei Mülltonnen – ein Übergreifen auf weitere Objekte konnte verhindert werden

Dank an Einsatzkräfte und Bürger

Die Feuerwehr Speyer bedankt sich ausdrücklich bei allen Kräften des Brand- und Katastrophenschutzes, die in der Silvesternacht im Einsatz waren oder in Bereitschaft blieben, um im Notfall schnell helfen zu können. Auch der Blaulichtfamilie gilt der Dank für ihren Dienst zum Jahreswechsel.

Ebenso richtet sich ein Dank an die Bürgerinnen und Bürger Speyers, die die Einsätze nicht behindert haben und Verständnis für notwendige Maßnahmen zeigten.

Quelle: „Stadt Speyer, Brand- und Katastrophenschutz“

Zuletzt aktualisiert am 1. Januar 2026, 10:06