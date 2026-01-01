Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Am heutigen 1. Januar 2026 kam es am Nachmittag zu einem Dachstuhlbrand nahe dem Altpörtel. Der Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Speyer rückte mit einem Großaufgebot aus und ist bis in die Abendstunden im Einsatz.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand das Dachgeschoss eines Gebäudes in der Gutenbergstraße in Vollbrand. Die Feuerwehr leitete umgehend umfangreiche Löschmaßnahmen ein – über zwei Drehleitern sowie mit einem Innenangriff unter Atemschutz. Der Brand konnte zügig unter Kontrolle gebracht werden.

Verletzt wurde niemand, der Sachschaden ist jedoch erheblich. Wegen der starken Rauchentwicklung in Richtung Altpörtel und Neujahrsmarkt wurden mehrere Bereiche vorsorglich gesperrt. Auch die Warnsysteme NINA und KATWARN wurden ausgelöst – Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Insgesamt sind 64 Einsatzkräfte mit 21 Fahrzeugen vor Ort, unterstützt vom THW. Die Einsatzmaßnahmen dauern an. MRN-News berichtet nach.

Quelle: MRN-News / Stadt Speyer, Brand- und Katastrophenschutz

Zuletzt aktualisiert am 1. Januar 2026, 22:01