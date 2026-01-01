Ludwigshafen am Rhein / Metropolregion Rhein-Neckar – Aktuell kommt es in der Rheinallee zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Nach einem schweren Verkehrsunfall ist die Rheinallee zwischen der Yorckstraße und der Pfalzgrafenstraße vollständig gesperrt.

Nach ersten Informationen prallte ein Pkw mit drei Insassen aus bislang ungeklärter Ursache gegen einen Ampelmast. Alle drei Personen wurden verletzt, eine davon lebensgefährlich. Die Feuerwehr musste die Insassen mit hydraulischem Rettungsgerät aus dem Fahrzeug befreien.

Die Rheinallee bleibt bis auf Weiteres voll gesperrt. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Im Einsatz befinden sich Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienste, Notärzte sowie die RNV.

Zum genauen Unfallhergang sowie zur Höhe des Sachschadens können derzeit keine seriösen Angaben gemacht werden. MRN-News wird nachberichten.

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 1. Januar 2026, 08:09