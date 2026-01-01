Horror-Unfall auf der A6 bei Mannheim: Auto überschlägt sich – Insasse aus Fahrzeug geschleudert

Mannheim / Schwetzingen / Metropolregion Rhein-Neckar. Ein schwerer Verkehrsunfall hat in der Nacht zum Donnerstag die A6 in Fahrtrichtung Frankfurt lahmgelegt. Gegen 4.10 Uhr kam es zwischen der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen und dem Autobahnkreuz Mannheim zu einer folgenschweren Kollision zweier Fahrzeuge – mehrere Menschen wurden teils schwer verletzt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr ein 19-jähriger Mercedesfahrer auf dem linken Fahrstreifen, als er aus bislang ungeklärter Ursache mit einem Opel auf dem rechten Fahrstreifen zusammenstieß. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Mercedes und kam erst rund 250 Meter weiter zum Stehen.

Besonders dramatisch: Der 31-jährige Beifahrer des Mercedes wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon. Die 26-jährige Fahrerin des Opel wurde ebenfalls schwer verletzt, Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Ihre 23-jährige Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen. Alle Unfallbeteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der Sachschaden wird auf rund 120.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die A6 blieb in diesem Bereich bis 11.30 Uhr voll gesperrt, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.

Die Unfallaufnahme übernahm das Autobahnpolizeirevier Mannheim. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde ein Sachverständiger hinzugezogen, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren.

Zuletzt aktualisiert am 1. Januar 2026, 15:47