Heidelberg – Balkonbrand auf dem Heidelberger Emmertsgrund – Seniorin leicht verletzt

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist es kurz nach Mitternacht zu einem Wohnungsbrand auf dem Heidelberger Emmertsgrund gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde der Brand vermutlich durch das Abfeuern einer Silvesterrakete ausgelöst.

Demnach geriet auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses gelagerter Unrat in Brand. Die Flammen griffen anschließend vom Balkon auf die dazugehörige Wohnung über. Die 77-jährige Bewohnerin erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Auch eine direkt angrenzende Wohnung sowie deren Balkon wurden durch das Feuer beschädigt. Die Bewohner dieser Wohnung befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs jedoch nicht im Gebäude.

Im Einsatz waren starke Kräfte von Feuerwehr und Polizei, unterstützt von drei Rettungswagen sowie einem Notarztfahrzeug. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt.

Die Anzeigenaufnahme erfolgte durch Beamte des Polizeireviers Heidelberg-Süd. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

Zuletzt aktualisiert am 1. Januar 2026, 10:29