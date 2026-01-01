Germersheim – Körperliche Auseinandersetzung: Mann verliert bei Streit mit Security einen Zahn

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Silvesternacht ist es in einer Gaststätte in der Posthiusstraße in Germersheim zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Gast und dem Sicherheitspersonal gekommen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen.

Streit eskaliert in der Silvesternacht

Gegen 02:30 Uhr geriet ein 48-jähriger Mann aus Baden-Baden in der Lokalität mit Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes aneinander. Der Mann feierte gemeinsam mit seiner Ehefrau und seinem minderjährigen Sohn den Jahreswechsel. Nach eigenen Angaben warf er dem Sicherheitspersonal vor, seinem Sohn Alkohol ausgeschenkt zu haben.

Der beschuldigte Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes gab gegenüber der Polizei an, der Gast habe sich aggressiv verhalten und habe lediglich aus der Lokalität entfernt werden sollen.

Die Polizei Germersheim hat ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Die weiteren Untersuchungen sollen klären, wie es zu der Eskalation kam.

Zuletzt aktualisiert am 1. Januar 2026, 09:56