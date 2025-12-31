Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – In Walldorf ist es am Dienstagmittag zu einem Vorfall mit exhibitionistischem Verhalten gekommen. Nach Angaben der Polizei entblößte sich gegen 14:30 Uhr ein 79-jähriger Mann vor einer Bank in der Hauptstraße und nahm dort unsittliche Handlungen an sich vor. Anschließend setzte er sich auf eine nahegelegene Parkbank und führte sein Verhalten fort.

Eine alarmierte Streife des Polizeipostens Walldorf konnte den Mann kurze Zeit später vorläufig festnehmen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen exhibitionistischer Handlungen ermittelt.

Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen. Zeugen oder mögliche Geschädigte, die den Vorfall beobachtet haben oder selbst betroffen sind, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter 0621 / 174-4444 zu melden.

Die Informationen stammen vom Polizeipräsidium Mannheim.

Foto: Symbolbild MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 31. Dezember 2025, 08:27