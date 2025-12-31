Wörth – Steinweiler / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Hauptstraße von Steinweiler kam es am Dienstagvormittag (31.12.2025) zu einem tragischen Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 10:45 Uhr infolge eines medizinischen Notfalls.

Demnach musste ein Autofahrer verkehrsbedingt anhalten und verlor in diesem Moment ohne äußere Einwirkung das Bewusstsein. In der Folge kollidierte der Pkw mit mehreren am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch Ersthelfer sowie den alarmierten Rettungsdienst verliefen diese erfolglos. Im Krankenhaus konnte schließlich nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der polizeilichen Unfallaufnahme war die Hauptstraße in Steinweiler für rund drei Stunden voll gesperrt. Die Ermittlungen werden von der Polizeiinspektion Wörth am Rhein geführt.

Quelle: Polizeiinspektion Wörth / MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 31. Dezember 2025, 14:42