Ludwigshafen – Sparkassenstiftung fördert 25 Projekte mit rund 75.000 Euro

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Sparkassenstiftung der ehemaligen Stadtsparkasse Ludwigshafen am Rhein unterstützt auch in diesem Jahr zahlreiche Initiativen in der Stadt. Insgesamt 74.733 Euro fließen in 25 Projekte, die das soziale, kulturelle und gemeinschaftliche Leben in Ludwigshafen stärken.
Gefördert werden Vorhaben aus den Bereichen Kunst, Kultur, Bildung, Umwelt und Sport. Ziel der Stiftung ist es, das Miteinander in der Stadt zu fördern und Angebote für unterschiedliche Alters- und Bevölkerungsgruppen zu ermöglichen. „Unsere Stiftung ist fest davon überzeugt, dass jeder gute Impuls das Potenzial hat, etwas in der Stadt zu bewegen und einen neuen Fußabdruck für das Gemeinwohl zu hinterlassen“, erklärt Oliver Kolb, Vorstandsvorsitzender der Stiftung.
Breites Spektrum an geförderten Projekten
Ein Schwerpunkt der Förderung liegt auf Freizeitangeboten für Kinder, Jugendliche und Familien. Darüber hinaus werden Selbsthilfegruppen, Maßnahmen zur körperlichen und mentalen Gesundheit sowie Projekte mit erinnerungskulturellem Hintergrund, wie Gedenkfahrten, unterstützt. Nach Angaben der Stiftung schaffen diese Angebote Räume für Begegnung, Austausch und gegenseitige Unterstützung.
Nächste Förderrunde im Frühjahr 2026
Vereine und gemeinnützige Organisationen aus Ludwigshafen können sich bereits für die nächste Förderrunde bewerben. Informationen zur Antragstellung sind auf der Website der Sparkasse Vorderpfalz abrufbar. Über die Vergabe der nächsten Fördermittel entscheidet das Kuratorium der Stiftung im Frühjahr 2026.
Hintergrund
Die Sparkassenstiftung der ehemaligen Stadtsparkasse Ludwigshafen wurde 1985 gegründet. Mit einem Stiftungskapital von 15 Millionen Euro unterstützt sie Projekte in den Bereichen Kunst, Kultur, Bildung, Wissenschaft und Umweltschutz. Ziel ist es, Initiativen zu fördern, die sich am Bedarf der Menschen vor Ort orientieren und der Stadt nachhaltig zugutekommen.
Übersicht der geförderten Projekte (Auswahl, vollständig):
Ludwigshafener Zentrum für individuelle Erziehungshilfen – Trommelworkshop
Ludwigshafener Zentrum für individuelle Erziehungshilfen – Kletterfreizeit
Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern der Stadt Ludwigshafen – Tierfiguren
Jugend- und Stadtteilzentrum Pfingstweide – Schülerinnen- und Schülercafé
Stadtarchiv Ludwigshafen – Kulturelles Erbe Wilhelm
Junger Pfalzbau – Deine Meinung
Junger Pfalzbau – Ab in den Wald
Kindertagesstätte Mitte – Bewegung macht stark
Kindertagesstätte Ebernburg – Bewegungsbaustelle
Kindertagesstätte Löwenzahn – Kleine Genießerinnen und Genießer
Förderkreis Stadtbibliothek Ludwigshafen – Kinderliteraturtage 2026
Frauenselbsthilfe Krebs e. V., Gruppe Ludwigshafen – Stärkungswochenende
Gesangverein Liederkranz 1843 Oppau – Klavier für Chorarbeit
IGS Ludwigshafen-Edigheim – Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz
Marketing-Verein Ludwigshafen e. V. – Fasnachtsumzug 2026
Lernzirkel Ludwigshafen e. V. – Musik- und Kunstraum
Ludwigshafener Stiftung für Jugendhilfe – Feste leben
TFC 1861 Ludwigshafen – Austausch der Pumpe für den Kunstrasen
Stadtgarde Ludwigshafen e. V. – Tanzturnieruniformen für die Jugend
Förderverein Kita Ruchheim – SeSiSta-Kurs für Vorschulkinder
Förderverein Kita Ludwigshafen Süd – Ernährung und Gesundheit
Förderverein Grundschule „In der Langgewann“ – Zusammen stark
Arbeitsgemeinschaft Maudacher Vereine – Wiederinbetriebnahme Julius-Hetterich-Saal
Förderverein des Beethovenchors Ludwigshafen – Konzert zum Jubiläum
Lichtblicke – Lichtinstallation von Ingo Wendt in der Friedenskirche
Presseinformation vom 30. Dezember 2025
Zuletzt aktualisiert am 31. Dezember 2025, 10:17