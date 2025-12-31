Ludwigshafen – Sparkassenstiftung fördert 25 Projekte mit rund 75.000 Euro

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Sparkassenstiftung der ehemaligen Stadtsparkasse Ludwigshafen am Rhein unterstützt auch in diesem Jahr zahlreiche Initiativen in der Stadt. Insgesamt 74.733 Euro fließen in 25 Projekte, die das soziale, kulturelle und gemeinschaftliche Leben in Ludwigshafen stärken.

Gefördert werden Vorhaben aus den Bereichen Kunst, Kultur, Bildung, Umwelt und Sport. Ziel der Stiftung ist es, das Miteinander in der Stadt zu fördern und Angebote für unterschiedliche Alters- und Bevölkerungsgruppen zu ermöglichen. „Unsere Stiftung ist fest davon überzeugt, dass jeder gute Impuls das Potenzial hat, etwas in der Stadt zu bewegen und einen neuen Fußabdruck für das Gemeinwohl zu hinterlassen“, erklärt Oliver Kolb, Vorstandsvorsitzender der Stiftung.

Breites Spektrum an geförderten Projekten

Ein Schwerpunkt der Förderung liegt auf Freizeitangeboten für Kinder, Jugendliche und Familien. Darüber hinaus werden Selbsthilfegruppen, Maßnahmen zur körperlichen und mentalen Gesundheit sowie Projekte mit erinnerungskulturellem Hintergrund, wie Gedenkfahrten, unterstützt. Nach Angaben der Stiftung schaffen diese Angebote Räume für Begegnung, Austausch und gegenseitige Unterstützung.

Nächste Förderrunde im Frühjahr 2026

Vereine und gemeinnützige Organisationen aus Ludwigshafen können sich bereits für die nächste Förderrunde bewerben. Informationen zur Antragstellung sind auf der Website der Sparkasse Vorderpfalz abrufbar. Über die Vergabe der nächsten Fördermittel entscheidet das Kuratorium der Stiftung im Frühjahr 2026.

Hintergrund

Die Sparkassenstiftung der ehemaligen Stadtsparkasse Ludwigshafen wurde 1985 gegründet. Mit einem Stiftungskapital von 15 Millionen Euro unterstützt sie Projekte in den Bereichen Kunst, Kultur, Bildung, Wissenschaft und Umweltschutz. Ziel ist es, Initiativen zu fördern, die sich am Bedarf der Menschen vor Ort orientieren und der Stadt nachhaltig zugutekommen.

Übersicht der geförderten Projekte (Auswahl, vollständig):

Ludwigshafener Zentrum für individuelle Erziehungshilfen – Trommelworkshop

Ludwigshafener Zentrum für individuelle Erziehungshilfen – Kletterfreizeit

Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern der Stadt Ludwigshafen – Tierfiguren

Jugend- und Stadtteilzentrum Pfingstweide – Schülerinnen- und Schülercafé

Stadtarchiv Ludwigshafen – Kulturelles Erbe Wilhelm

Junger Pfalzbau – Deine Meinung

Junger Pfalzbau – Ab in den Wald

Kindertagesstätte Mitte – Bewegung macht stark

Kindertagesstätte Ebernburg – Bewegungsbaustelle

Kindertagesstätte Löwenzahn – Kleine Genießerinnen und Genießer

Förderkreis Stadtbibliothek Ludwigshafen – Kinderliteraturtage 2026

Frauenselbsthilfe Krebs e. V., Gruppe Ludwigshafen – Stärkungswochenende

Gesangverein Liederkranz 1843 Oppau – Klavier für Chorarbeit

IGS Ludwigshafen-Edigheim – Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz

Marketing-Verein Ludwigshafen e. V. – Fasnachtsumzug 2026

Lernzirkel Ludwigshafen e. V. – Musik- und Kunstraum

Ludwigshafener Stiftung für Jugendhilfe – Feste leben

TFC 1861 Ludwigshafen – Austausch der Pumpe für den Kunstrasen

Stadtgarde Ludwigshafen e. V. – Tanzturnieruniformen für die Jugend

Förderverein Kita Ruchheim – SeSiSta-Kurs für Vorschulkinder

Förderverein Kita Ludwigshafen Süd – Ernährung und Gesundheit

Förderverein Grundschule „In der Langgewann“ – Zusammen stark

Arbeitsgemeinschaft Maudacher Vereine – Wiederinbetriebnahme Julius-Hetterich-Saal

Förderverein des Beethovenchors Ludwigshafen – Konzert zum Jubiläum

Lichtblicke – Lichtinstallation von Ingo Wendt in der Friedenskirche

Presseinformation vom 30. Dezember 2025

Zuletzt aktualisiert am 31. Dezember 2025, 10:17