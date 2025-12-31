Heidelberg-Neuenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – In Heidelberg-Neuenheim ist es am Dienstagnachmittag gegen 14:30 Uhr zu einem Trickdiebstahl in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Ein bislang unbekannter Mann sprach einen 84-jährigen Bewohner bei dessen Rückkehr vom Einkaufen an der Hauseingangstür an und bat darum, ins Gebäude gelassen zu werden. Der Senior ging davon aus, dass es sich um einen Besucher eines Nachbarn handelte, und gewährte Zutritt.

Der Unbekannte bot daraufhin seine Hilfe an und begleitete den Mann beim Tragen der Einkaufstaschen bis vor die Wohnung im ersten Obergeschoss. Dort verwickelte er den 84-Jährigen in ein Gespräch und bot erneut Hilfe an, die Einkäufe in die Wohnung zu bringen. In der Wohnung bat der Täter um das Wechseln eines 50-Euro-Scheins.

Als die 85-jährige Ehefrau des Geschädigten hinzukam und das Wechselgeld aus dem Schlafzimmer holen wollte, folgte ihr der Unbekannte. Nachdem der Geldschein gewechselt worden war, verließ der Mann die Wohnung. Kurz darauf bemerkten die Eheleute, dass die Handtasche der Frau fehlte.

Ein zufällig im Treppenhaus anwesender Anwohner beobachtete, wie der Tatverdächtige in einen blauen VW Lupo einstieg und davonfuhr. In dem Fahrzeug befand sich eine weitere Person. Die umgehend eingeleitete Fahndung nach dem Täter und dem Auto verlief bislang ohne Erfolg.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

männlich, etwa 40 Jahre alt

dunkle Haare

dunkelblaues Oberteil

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der Telefonnummer 06221 / 45690 zu melden.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut davor, unbekannte Personen in Mehrfamilienhäuser oder Wohnungen zu lassen und bittet insbesondere ältere Menschen um besondere Vorsicht.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim / MRN-News – Symbolbild

Zuletzt aktualisiert am 31. Dezember 2025, 12:06