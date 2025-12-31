Germersheim – Wohnungsbrand: Technischer Defekt als Ursache

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Montagnachmittag, dem 30. Dezember 2025, kam es in der Hauptstraße in Germersheim zu einem Wohnungsbrand. Gegen 15:45 Uhr wurde die Polizei über ein Feuer in einer Erdgeschosswohnung informiert.

Die Feuerwehr Germersheim war schnell vor Ort und konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen und löschen. Nach ersten Ermittlungen wurde als Brandursache ein technischer Defekt an einem Kühlschrank festgestellt.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden blieb gering. Hinweise auf strafbares Verhalten liegen nach Angaben der Polizei nicht vor.

