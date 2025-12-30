Wörth am Rhein / Metropolregion Rhein-Neckar – Seit Montag, 29.12.2025, wird ein 71-jähriger Mann aus Wörth am Rhein vermisst. Nach bisherigen Erkenntnissen verließ er am 29.12.2025 gegen 22:00 Uhr seinen gewohnten Lebensbereich mit einem rot-schwarzen Pkw Smart mit Germersheimer Kennzeichen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Da die bisherigen polizeilichen Maßnahmen ohne Erfolg blieben, bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Personenbeschreibung

ca. 185 cm groß

groß schlanke Statur

Statur keine Kopfbehaarung

Kopfbehaarung bekleidet mit blauer Steppjacke, blauer Jeans, schwarzer Wollmütze und blauen Turnschuhen

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07271 / 9221-0 bei der Polizeiinspektion Wörth am Rhein zu melden.

Wichtig: Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie ihn bitte im Blick und verständigen Sie umgehend über den Notruf 110 die Polizei.

Hinweis: Die Veröffentlichung eines Fotos des Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zweck der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sobald der Zweck nicht mehr gegeben ist, ist das Bild aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes zu löschen.

Quelle: MRN-News / Polizei Landau

Zuletzt aktualisiert am 30. Dezember 2025, 21:23