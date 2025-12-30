Mutterstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Heute am 30. Dezember 2025 erwartet Sie bei Henry’s in Mutterstadt ein ganz besonderes Event für Sammler und Kunstliebhaber. Die Auktion „Antiquitäten und Sammlerstücke“ beginnt um 11.00 Uhr und bietet eine beeindruckende Auswahl an einzigartigen Objekten, die jeden Auktionsfreund begeistern werden.

Historische Möbel und Antiquitäten

Wenn Sie ein Faible für historische Möbel und Antiquitäten haben, werden Sie bei dieser Auktion fündig. Von antiken Kommoden und Schreibtischen bis hin zu prachtvollen Vitrinen und Sitzmöbeln – jedes Stück erzählt seine eigene Geschichte. Die Möbel wurden sorgfältig auf ihre Authentizität geprüft und bieten sich perfekt für den stilvollen Ausbau Ihres Interieurs an.

Ihre Chance auf einzigartige Raritäten

Die Auktion am 30. November 2025 ist eine einmalige Gelegenheit, wertvolle Antiquitäten, alte Bücher und seltene Kunstobjekte zu ersteigern. Lassen Sie sich diese Chance nicht entgehen.

Monatlich bis zu 4.000 Objekte im Angebot

Jeden Monat werden bei Henry’s in Mutterstadt bis zu 4.000 Objekte angeboten, die von den hauseigenen Sachverständigen geprüft und sorgfältig auf ihre Qualität hin begutachtet werden. Dies gewährleistet, dass jedes einzelne Auktionsstück authentisch ist und von herausragendem Wert. Ganz gleich, ob Sie ein Sammler, Kunstliebhaber oder einfach auf der Suche nach besonderen Stücken für Ihr Zuhause sind – bei Henry’s finden Sie garantiert etwas, das Sie begeistert.

Zuletzt aktualisiert am 30. Dezember 2025, 10:02