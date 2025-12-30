Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Freitag, 19. Dezember, und Dienstag, 30. Dezember an einem Schulgebäude im Stadtteil Rheinau mehrere Dachrinnen und Fallrohre gestohlen.

Nach bisherigen Erkenntnissen begaben sich die Täter auf das Gelände einer Realschule in der Kronenburgstraße. Dort montierten beziehungsweise sägten sie mehrere Dachrinnen und Fallrohre ab und nahmen diese mit. Der entstandene Sachschaden wird auf über 1.500 Euro geschätzt.

Hinweise auf die Täterinnen oder Täter liegen derzeit noch nicht vor. Die weiteren Ermittlungen übernimmt der Arbeitsbereich Zentrale Ermittlungen der Schutzpolizeidirektion Mannheim.

Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Telefonnummer 0621 / 83397-0 zu melden.

Quelle: MRN-News / Symbolbild

Zuletzt aktualisiert am 30. Dezember 2025, 21:49