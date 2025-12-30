  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Ludwigshafen – Serie von Einbrüchen in Geschäfte und Pkw – 19-Jähriger vorläufig festgenommen

Festnahme PolizeiLudwigshafen-Rheingönheim / Metropolregion Rhein-Neckar – In den frühen Morgenstunden des 30. Dezember 2025 ist es im Stadtteil Rheingönheim zu einer Serie von Einbrüchen in Geschäfte und Pkw gekommen. Ein 19-jähriger Tatverdächtiger wurde von der Polizei vorläufig festgenommen.

Gegen 02:20 Uhr beobachteten Zeugen, wie der Mann versuchte, in ein Geschäft in der Friedenstraße einzubrechen. Der Tatverdächtige flüchtete zunächst zu Fuß, konnte jedoch kurze Zeit später von Polizeikräften im Nahbereich gestellt und festgenommen werden.

Bei der anschließenden Überprüfung der Umgebung stellten die Einsatzkräfte nach aktuellem Stand mindestens zehn aufgebrochene Fahrzeuge mit eingeschlagenen Scheiben fest. Zudem entdeckten sie an einem weiteren Geschäft frische Aufbruchspuren.

Bei der Festnahme führte der Beschuldigte Aufbruchwerkzeug sowie mehrere Gegenstände mit sich, die Pkw-Aufbrüchen zugeordnet werden konnten. Darüber hinaus fanden die Beamten zwei Einhandmesser sowie geringe Mengen an Betäubungsmitteln.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Fahrzeuge insbesondere in folgenden Straßen aufgebrochen:

Friedenstraße und Umgebung
Hauptstraße
Neuhöfer Straße
Turnerstraße
Bürgermeister-Horlacher-Straße

Die Polizei schließt nicht aus, dass weitere Fahrzeuge betroffen sind. Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 / 963-24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden. – Die Ermittlungen dauern an.

Quelle: Polizei Rheinpfalz / MRN-News – Symbolbild

Zuletzt aktualisiert am 30. Dezember 2025, 22:06

