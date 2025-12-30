Höchst / Metropolregion Rhein-Neckar – Seit Freitagmittag, 26. Dezember, wird die 16-jährige Aaliyah Rain Schwanengel vermisst. Die Jugendliche verließ eine Jugendhilfeeinrichtung im Ortsteil Hassenroth und ist seither unbekannten Aufenthalts. Nach aktuellen Erkenntnissen könnte sie sich auf dem Weg nach Hamburg befinden.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Sie ist etwa 1,62 Meter groß, wiegt rund 61 Kilogramm, hat eine schlanke Statur, kurze, seitlich rasierte dunkle Haare, helle Augen und ein eher jungenhaftes Erscheinungsbild. Angaben zur derzeitigen Bekleidung liegen bislang nicht vor.

Die bislang durchgeführten kriminalpolizeilichen Maßnahmen führten noch nicht zum Auffinden der Jugendlichen. Daher bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Kriminalpolizei Erbach (Kommissariat 10) unter der Telefonnummer 06062 / 953-0 entgegen. Auch jede andere Polizeidienststelle nimmt Hinweise an.

Wer die 16-Jährige sieht oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, umgehend die Polizei zu informieren.

Zuletzt aktualisiert am 30. Dezember 2025, 21:31