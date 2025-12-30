Heidelberger Baustellen vom 5. bis 11. Januar 2026

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Baustellen in und um Heidelberg: Übersicht vom 5. bis 11. Januar 2026 –

• Albert-Ueberle-Straße: Vollsperrung für Autofahrende, Fuß- und Radverkehr im Bereich Neuenheimer Landstraße bis Philosophenweg. Grund sind Tiefbauarbeiten der Stadtwerke Heidelberg. Umleitung ausgeschildert. Zugang und Zufahrt zu Philosophenweg mit kurzfristigen Ausnahmen sichergestellt. Ende: voraussichtlich 13. Februar 2026.

• Alte Bergheimer Straße: Vollsperrung auf Höhe Hausnummer 4 wegen Aufstellung eines Baukrans. Autofahrende und Radfahrende werden umgeleitet. Keine Einschränkungen für Zufußgehende. Ende der Arbeiten: 30. Januar 2026.

• B37: Zeitweise Sperrung einer Fahrspur zwischen Ortseingang Heidelberg und Autobahn A656 zwischen 19. Januar und 7. Februar 2026 wegen Grünpflegearbeiten. Die Arbeiten finden an sechs Arbeitstagen jeweils zwischen 9 und 15 Uhr statt.

• Bergheimer Straße: Vollsperrung von Geh- und Radweg auf Höhe der Hausnummer 136 ab 1. März 2026 wegen Kran und Baustelleneinrichtungsfläche. Für Zufußgehende wird eine Umleitung eingerichtet. Ende der Arbeiten: 18. Dezember 2026.

• Czernyring/Montpellierbrücke: Vollsperrung Unterflieger wegen Bau neuer Stützwände, Kanal und Straße. Örtliche Umleitung. Voraussichtliches Bauende: viertes Quartal 2026.

• Dossenheimer Landstraße: Großräumige Umleitung wegen Sanierung in sechs Bauabschnitten. Von Süden nach Norden mit baustellenbedingten Einschränkungen befahrbar. Von Norden nach Süden Umleitung für Autofahrende mit Ziel Innenstadt über

A 5. Umleitung für Autofahrende mit Ziel Handschuhsheim über Fritz-Frey-Straße – Im Weiher – Trübnerstraße – Angelweg auf Hans-Thoma-Platz. Ende der Gesamtmaßnahme: voraussichtlich Herbst 2026 (www.dossenheimer-landstrasse.de).

• Eppelheimer Straße: Einschränkungen wegen Tausch von Fernwärme-Kompensatoren. Ende Gesamtmaßnahme: Mitte 2027 (www.heidelberg.de/eppelheimerstrasse).

• Friedrich-Ebert-Anlage: Ab 26. Januar 2026 Vollsperrung Geh- und Radweg auf Höhe Hausnummer 6 bis 8 wegen Baustelleneinrichtungsfläche. Umleitung für Radfahrende über Plöck und Zufußgehende über Nordseite Friedrich-Ebert-Anlage. Ende dieser Arbeiten: voraussichtlich Ende 2026. Dauer Gesamtmaßnahme: circa vier Jahre.

• Graimbergweg: Vollsperrung am 6. Januar 2025 wegen Abbau einer Ampel. Umleitung über Molkenkurweg und Klingenteichstraße eingerichtet.

• Hauptbahnhof: Deutsche Bahn startet ab Januar 2026 mit Vorarbeiten der Sanierung des Heidelberger Hauptbahnhofs. Arbeiten in mehreren Bauabschnitten. Ab Mitte Januar zunächst dauerhaft Entfernung der bestehenden Fahrradstellanlagen auf dem Willy-Brandt-Platz. Verlegung der Stellplätze auf Hausbahnsteig (Gleis 1, östliches Bahnsteigende). Ersatzabstellmöglichkeiten am besten über Bahnhofsgebäude erreichbar. Voraussichtlich ab Mitte 2026: Alle Fahrradabstellmöglichkeiten (Boxen, Anlehnbügel etc.) auf Willy-Brandt-Platz werden vollständig entfernt. (bauprojekte.deutschebahn.com/heidelberg-hbf).

• Im Buschgewann: Vollsperrung der Fahrbahn auf Höhe der Hausnummer 76 ab 7. Januar 2026 wegen Baustelleneinrichtungsfläche. Ende der Arbeiten: 30. Januar 2026.

• Langer Anger: Sperrung Gehwege und Stellplätze auf Südseite und Einbahnstraßenregelung zwischen Kumamoto- und Da-Vinci-Straße Richtung Gadamerplatz/Da-Vinci-Straße. Grund sind Bauarbeiten an Wasserbecken. Ende der Maßnahme: Ende März 2026.

• Montpellierbrücke: Einschränkungen für Autofahrende, Fuß- und Radverkehr wegen Modernisierung und Verstärkung sowie Erneuerung Gleise und barrierefreiem Ausbau rnv-Haltestelle Montpellierbrücke; Umleitung Linie 22 bis circa Ende 2025. Gesamtbauzeit: seit Januar 2023 für rund drei Jahre (www.heidelberg.de/montpellierbruecke).

• Pfarrgasse: Vollsperrung der Fahrbahn ab 2. Februar wegen Fernwärmearbeiten. Umleitungen vor Ort ausgeschildert. Ende der Arbeiten: 6. März 2026.

• Rheinstraße: Vollsperrung zwischen Römer- und Kirschgartenstraße wegen Arbeiten der Stadtwerke Heidelberg. Umleitungen ausgeschildert. Betriebe im Straßenabschnitt erreichbar. Parkhaus in Berthold-Mogel-Straße kann für Besuch der Betriebe kostenfrei genutzt werden. Vollsperrung Gehweg im Bereich Hausnummer 29 wegen Neubau Vorplatz und Gehweg durch GGH. Ende aller Arbeiten: 6. Februar 2026.

• Schulzengasse: Teilsperrung des Gehwegs und der Fahrbahn im Bereich Schulzengasse 14 aufgrund einer Einrichtung Baustellenfläche mit Gerüst. Ende aller Arbeiten: 31. Mai 2026.

• Wehrsteg/Vangerowstraße: Vollsperrung Wehrsteg wegen Ersatzneubau durch Wasserstraßen-Neubauamt Heidelberg. Für Zufußgehende und Radfahrende Umleitung Richtung Neuenheim über Ernst-Walz-Brücke. Ende Baumaßnahme: 31. März 2026.

• Wundtstraße: Vollsperrung für alle Verkehrsteilnehmenden im Bereich Hausnummer 5 aufgrund von Kranarbeiten. Umleitung um gesperrten Bereich über Klostergasse und Neckarstamm in beide Richtungen. Ende der Arbeiten: 2. April 2026.

Ergänzend: www.heidelberg.de/baustellen

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 30. Dezember 2025, 21:28