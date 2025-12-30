  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Frankreich Österreich und Italien fordern Rahmen für Krypto Regulierung
30.12.2025, 16:17 Uhr

Heidelberg – Frankreich, Österreich und Italien fordern Rahmen für Krypto-Regulierung: Ist Deutschland diesen Ländern voraus?

Im europäischen Kryptosektor brodelt es. Frankreich, Österreich und Italien haben Brüssel in einem gemeinsamen Aufruf daran erinnert, dass die EU bei der Regulierung digitaler Vermögenswerte mehr Ehrgeiz zeigen sollte. Ihre Botschaft heißt, nationale Alleingänge helfen keinem, am wenigsten den Verbrauchern.
Während diese drei Länder einen einheitlichen europäischen Rahmen verlangen, sitzt Deutschland vergleichsweise entspannt im eigenen, bereits eng gestrickten Regelwerk. Die Frage liegt also in der Luft. Ist Deutschland tatsächlich weiter oder nur früher gestartet?

Nationale Regeln stoßen an ihre Grenzen – Europa gefordert

Dass die Finanzaufsichten in Paris, Wien und Rom gemeinsam auftreten, passiert nicht zufällig. In ganz Europa arbeiten Unternehmen mit Kryptowährungen, die sich teils an nationale Vorgaben halten und teils in rechtlichen Grauzonen bewegen. Frankreich, Österreich und Italien wollen diese Lücken schließen, weil sie im Flickenteppich der Regeln ein Risiko für Stabilität und Vertrauen sehen.
In ihrer Erklärung fordern die Behörden ein klareres, gemeinsames Fundament, auf dem der Markt wachsen kann. Ihr Ziel ist nicht weniger als eine Aufsicht, die für alle dieselben Bedingungen schafft, egal, in welchem Land ein Kryptoanbieter seinen Sitz hat. Eine zentrale Instanz, etwa die europäische Wertpapieraufsicht ESMA, soll künftig koordinieren, kontrollieren und verhindern, dass sich Firmen die freundlichsten Standorte aussuchen. Es geht um Fairness, Sicherheit und gleiche Spielregeln für alle.
Diese Forderung ist durchaus nachvollziehbar. Nationale Eigenwege haben bislang für viele Unklarheiten gesorgt. Kryptowährungen gewinnen zunehmend an Beliebtheit und ständig erscheinen neue Coins, werden Prognosen zu bestehenden abgegeben (siehe: https://coincierge.de/prognose/) und die allgemeine Akzeptanz steigt unaufhörlich. Manche Länder verlangen strikte Prüfungen, andere setzen auf Vertrauen. Am Ende entstehen Unterschiede, die Investoren verwirren und Unternehmen bremsen.

MiCA als Wendepunkt – Europas Versuch, Ordnung in die Kryptomärkte zu bringen

Mit der sogenannten MiCA-Verordnung hat die EU bereits ein rechtliches Gerüst geschaffen, das Krypto-Assets erstmals europaweit definiert und reguliert. MiCA legt fest, was digitale Vermögenswerte überhaupt sind, wer sie herausgeben darf und unter welchen Bedingungen Plattformen sie handeln können. In Brüssel betrachtet man das Werk als Meilenstein und das ist es auch.
Doch viele Fachleute, darunter die Aufseher aus Frankreich, Österreich und Italien, sehen MiCA eher als solides Fundament, nicht als fertiges Gebäude. Ihre Kritik ist pragmatisch, denn solange die Umsetzung von nationalen Behörden abhängt, bleiben die Unterschiede bestehen. Jedes Land legt Gesetze ein wenig anders aus, manche lassen bei der Kontrolle Milde walten, andere nehmen jedes Komma unter die Lupe. Für einen Markt, der global tickt, ist das zu wenig einheitlich.
Hinzu kommt die Sorge, dass MiCA internationale Plattformen nicht ausreichend abdeckt. Unternehmen mit Sitz außerhalb der EU unterliegen zwar bestimmten Pflichten, doch die Kontrolle ist schwierig. Die drei Länder wünschen sich deshalb ein System, das große Anbieter direkt auf europäischer Ebene beaufsichtigt. Damit wäre MiCA nicht das Ende der Regulierung, sondern der Anfang einer konsequenteren Phase.

Deutschlands Weg durch die Regulierung – streng, detailliert und weit vorangeschritten

Deutschland hat sich früh entschieden, den Kryptomarkt nicht dem Zufall zu überlassen. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, kurz BaFin, spielt dabei die Hauptrolle. Sie überwacht, wer Krypto-Assets handelt oder verwahrt und erteilt nur dann Lizenzen, wenn Sicherheitskonzepte und Geschäftsmodelle auf Herz und Nieren geprüft wurden.
Die rechtliche Basis ist komplex, aber stabil. Kreditwesengesetz, Wertpapierhandelsgesetz und Geldwäschegesetz bilden ein engmaschiges Netz. Dazu kam 2023 die Kryptowertetransferverordnung, die verhindern soll, dass digitale Transaktionen zur Tarnung illegaler Geldflüsse genutzt werden. Deutschland setzt damit auf Prävention, Transparenz und einen möglichst geschlossenen Rechtsrahmen.
Interessant ist, dass die BaFin den europäischen Ansatz längst integriert hat. MiCA wird in Deutschland nicht als Konkurrenz verstanden, sondern als logische Ergänzung zum bestehenden System. Die Aufsicht ist damit sowohl national wie europäisch ausgerichtet. Das verschafft deutschen Anbietern zwar mehr Bürokratie, aber auch Glaubwürdigkeit. Wer in Deutschland eine Lizenz bekommt, gilt in Europa als verlässlich.

Vorsprung oder Sonderweg – wo Deutschland im Vergleich zu Frankreich, Österreich und Italien steht

Ob Deutschland wirklich voraus ist, hängt von der Perspektive ab. Im eigenen System funktioniert vieles reibungslos, die Strukturen sind erprobt und das Vertrauen in die Aufsicht ist groß. Doch während Berlin und Frankfurt auf Stabilität setzen, sehen Paris, Rom und Wien die Zukunft in einer stärkeren europäischen Zentralisierung.
Deutschlands Vorteil liegt in seiner Erfahrung. Man hat früh gehandelt, Gesetze angepasst und Verfahren etabliert, während andere Staaten noch über Begriffe diskutierten. Aber Erfahrung ist nicht automatisch Fortschritt. Denn wer zu lange auf nationale Lösungen vertraut, riskiert, dass neue europäische Standards irgendwann über ihn hinwegrollen.
Es ist kein Zufall, dass Deutschland in der Debatte eher leise bleibt. Die eigene Regulierung ist mit MiCA bereits weitgehend kompatibel, also gibt es keinen akuten Handlungsdruck. Doch langfristig wird sich zeigen, ob nationale Detailtreue oder europäische Einheit das tragfähigere Konzept ist.

Einheit statt Flickenteppich – eine europäische Aufsicht könnte die Kryptobranche verändern

Ein europaweit einheitlicher Rahmen könnte vieles vereinfachen. Für Unternehmen würde der Markteintritt leichter, da sie sich nicht länger durch nationale Lizenzverfahren kämpfen müssten. Eine gemeinsame Aufsicht könnte Risiken besser bündeln und verhindern, dass dubiose Anbieter in schwächer regulierte Länder ausweichen.
Allerdings hat eine solche Zentralisierung auch Schattenseiten. Nationale Behörden wie die BaFin verlieren Einfluss, Entscheidungswege werden länger und Innovationen könnten unter den Formalitäten großer EU-Behörden leiden. Was für Investoren und Verbraucher Transparenz bringt, könnte Start-ups abschrecken, die auf schnelle Entscheidungen angewiesen sind.
Deutschland würde in einem europäischen Aufsichtssystem vermutlich keine Außenseiterrolle spielen, sondern zu den Gestaltern gehören. Die vorhandene Expertise ist groß, die Verfahren sind ausgereift. Wer schon jetzt streng prüft, hat es später leichter, wenn die Regeln vereinheitlicht werden.

Ausblick auf Europas Kryptopolitik

Die Initiative aus Frankreich, Österreich und Italien wird sicher nicht die letzte bleiben. Der Kryptomarkt entwickelt sich rasant und Regulierung hinkt oft hinterher. In Brüssel dürfte man längst prüfen, ob MiCA noch reicht oder ob eine zweite Stufe nötig wird. Deutschland wird dabei mitreden müssen. Seine Erfahrung und sein Regelwerk machen es zu einem wichtigen Partner, auch wenn der politische Stil oft leiser ist. Die Herausforderung liegt darin, die Balance zu halten, denn zu viel Kontrolle bremst Innovation, zu wenig schafft Unsicherheit.
Europa steht damit vor einer interessanten Phase. MiCA war der Startschuss, nicht das Ziel. Deutschlands System ist solide, doch andere Länder holen auf. Wenn sich die EU wirklich auf einen gemeinsamen Rahmen einigt, wird entscheidend sein, wie viel von der deutschen Präzision und wie viel von der französischen Dynamik darin landet. Am Ende könnte Europa genau davon profitieren, vom Zusammenspiel verschiedener Ansätze, die zusammen ein Regelwerk formen, das sicher, klar und trotzdem offen für Fortschritt bleibt.

Zuletzt aktualisiert am 30. Dezember 2025, 16:17

