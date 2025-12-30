  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

30.12.2025, 10:19 Uhr

Edenkoben – Sekundenschlaf führt zu Unfall – Frau beschädigt Verkehrszeichen

1Edenkoben / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) In der Radeburger Straße kam gestern kurz vor 12 Uhr eine 61 Jahre alte Frau aufgrund eines Sekundenschlafs von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Verkehrszeichen. An ihrem Fahrzeug und an dem Verkehrszeichen entstand ein Gesamtschaden von annährend 5.000 Euro. Ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet. Die zuständige Führerscheinstelle wurde in Kenntnis gesetzt.

Zuletzt aktualisiert am 30. Dezember 2025, 10:19

