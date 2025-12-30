Altdorf – NACHTRAG – Dachstuhlbrand in Reihenhaus – Feuerwehr rettet verletzte Person

Altdorf / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Dienstagmittag gegen 12:25 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Dachstuhlbrand in Altdorf alarmiert. Kurz nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte erhöhte sich das Alarmstichwort auf „Dachstuhlbrand mit Person im Gebäude“.

Vor Ort zeigte sich eine starke Rauchentwicklung aus einem Reihenhaus. Mehrere Atemschutztrupps gingen umgehend zur Menschenrettung in das Gebäude vor. Bei der Durchsuchung wurde eine verletzte Person im Haus aufgefunden, aus dem Gebäude gerettet und anschließend dem Rettungsdienst übergeben.

Das Obergeschoss stand weitgehend in Vollbrand und wurde von der Feuerwehr gelöscht. Nach kurzer Zeit konnte „Feuer aus“ gemeldet werden. Um eine Brandausbreitung zu verhindern, überwachten die Einsatzkräfte die angrenzenden Reihenhäuser kontinuierlich.

Über die Drehleiter wurden Abluftöffnungen im Dach geschaffen. Zeitweise schalteten die Pfalzwerke aus Sicherheitsgründen den Strom in Teilen von Altdorf ab.

Im Einsatz waren rund 40 Feuerwehrkräfte mit acht Fahrzeugen, zudem Polizei, Rettungsdienst, ein Rettungshubschrauber, der First Responder der Verbandsgemeinde sowie der Notdienst der Pfalzwerke. Beteiligt waren die Feuerwehren aus Altdorf, Gommersheim, Böbingen und Edenkoben sowie die Feuerwehr Verbandsgemeinde Edenkoben.

Quelle: Presseteam Feuerwehr Verbandsgemeinde Edenkoben

