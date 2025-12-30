Altdorf / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Straße Gottau ist es aktuell zu einem Hausbrand gekommen. Einsatzkräfte der Feuerwehr sind derzeit vor Ort und bekämpfen die Flammen.

Aufgrund der Rauchentwicklung werden die Anwohnerinnen und Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Zur Brandursache liegen nach aktuellem Stand noch keine Informationen vor.

Die Lage dauert an, eine Nachberichterstattung erfolgt, sobald weitere gesicherte Erkenntnisse vorliegen.

Die polizeilichen Maßnahmen werden von der Polizeiinspektion Edenkoben begleitet.

Quelle: Polizeiinspektion Edenkoben / MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 30. Dezember 2025, 21:14