Sinsheim -19-Jähriger von Unbekannten geschlagen – Zeugenaufruf

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – Ein 19-jähriger Mann wurde am frühen Sonntagmorgen nach einem Diskothekbesuch in Sinsheim von mehreren unbekannten Personen geschlagen.

Der junge Mann war gegen 5.30 Uhr mit zwei Begleitern von einer Disco in der Neulandstraße unterwegs. Auf dem Parkplatz eines dortigen Möbelhauses fuhr ein Fahrzeug an dem Trio vorbei und hielt wenige Meter weiter an. Zwei Personen stiegen aus und liefen zielstrebig auf den 19-Jährigen zu. Unvermittelt begannen diese, gegen das Gesicht des jungen Mannes zu schlagen. Erst als er zu Boden ging, ließen sie von ihm ab. Danach begaben sich wieder zum Fahrzeug und fuhren in unbekannte Richtung davon. Der Grund für den Angriff ist bislang unklar.

Von den beiden Tätern ist lediglich bekannt, dass diese ca. 180 cm groß waren, ein süd- bis südosteuropäisches Erscheinungsbild hatten und schwarz bekleidet waren. Über deren Fahrzeug und dessen Kennzeichen liegen keine Informationen vor.

Der 19-jährige Mann erlitt Verletzungen im Gesicht und wurde zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Sinsheim dauern an. Zeuginnen und Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Personen und dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07261/690-0 zu melden.

Quelle:

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 29. Dezember 2025, 12:36