Rhein-Neckar-Kreis – Fahrplanänderungen auf der Buslinie 718 ab 01. Januar 2026

Wiesloch / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Verbesserte Anbindung an Bahnhof Wiesloch-Walldorf.

Ab dem 1. Januar 2026 tritt auf der Buslinie 718 des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) ein neuer Fahrplan in Kraft. Die Linie verbindet die Orte Altlußheim, Neulußheim, Reilingen und Walldorf – künftig mit deutlich besseren Anschlüssen an den Bahnhof Wiesloch-Walldorf. Zudem wird das Fahrtenangebot erweitert, um insbesondere Pendlerinnen und Pendlern sowie Schülerinnen und Schülern noch bessere Verbindungen zu bieten.

Wer morgens früh auf die S-Bahn oder den Regionalexpress umsteigen möchte, profitiert künftig von zwei neuen Direktfahrten ab Altlußheim. Diese starten montags bis freitags um 5.36 Uhr und 6.16 Uhr. Ab der Haltestelle Reilingen Wilhelmstraße fahren die Busse ohne Zwischenhalt direkt zum Bahnhof Wiesloch-Walldorf. Dort bestehen optimale Umsteigemöglichkeiten Richtung Heidelberg und Karlsruhe.

Zusätzlich wird an Schultagen eine neue Fahrt ab Altlußheim um 13.55 Uhr angeboten, ebenfalls mit Ziel Wiesloch-Walldorf.

In Gegenrichtung – von Walldorf zurück nach Altlußheim – wird das Fahrplanangebot im Zeitraum zwischen ca. 7.30 Uhr und 11.30 Uhr sowie zwischen 14.30 Uhr und 18.30 Uhr deutlich ausgebaut. Die Fahrten verlaufen über den Bahnhof Wiesloch-Walldorf, sodass auch in dieser Richtung attraktive Umsteigemöglichkeiten vom Zug auf den Bus bestehen.

Zukünftig fahren an Schultagen um 13.20 Uhr, 14.45 Uhr sowie 15.45 Uhr Fahrten ab dem Schulzentrum Walldorf ohne Halt bis Reilingen Wilhelmstraße und anschließend weiter bis Altlußheim.

Ziel: Bessere Anschlüsse und mehr Komfort

Mit den Änderungen reagiert der VRN auf die steigende Nachfrage nach attraktiven Umsteigeverbindungen und stärkt die Rolle des Bahnhofs Wiesloch-Walldorf als zentraler Verkehrsknotenpunkt in der Region. Fahrgäste profitieren von kürzeren Umsteigezeiten, erweiterten Fahrmöglichkeiten und direkteren Verbindungen.

Der neue Fahrplan wird rechtzeitig über die digitalen Fahrplanauskünfte sowie an den Haltestellen kommuniziert. Weitere Informationen erhalten Fahrgäste auch über die myVRN-App oder unter www.vrn.de.

Quelle: rnv

Zuletzt aktualisiert am 29. Dezember 2025, 10:22