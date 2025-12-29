Metropolregion – Silvester-Sicherheit 2025 in der Vorder- und Südpfalz

Ludwigshafen / Neustadt / Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Auch 2025 ist uns Ihre Sicherheit an Silvester ein wichtiges Anliegen. Die Feierlichkeiten in den vergangenen Jahren verliefen im Bereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz weitestgehend friedlich. Dennoch haben wir uns erneut intensiv auf den Jahreswechsel vorbereitet und sind in der Silvesternacht für Ihre Sicherheit im Einsatz.

Unsere Einsatzkräfte werden in der gesamten Vorder- und Südpfalz verstärkt Präsenz zeigen. Vor allem an Orten, an denen traditionell viele Feiernde zusammenkommen, sind wir für Sie da. Wenn Sie Hilfe benötigen, sprechen Sie unsere Kolleginnen und Kollegen gerne an. Damit alle auch nach dem Feiern wieder sicher nach Hause kommen, führen wir verstärkt Verkehrskontrollen durch. Wie immer gilt auch zum Jahreswechsel: Wer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere. Er begeht eine Ordnungswidrigkeit oder sogar eine Straftat. Lassen Sie deshalb Ihr Fahrzeug immer stehen, wenn Sie nicht nüchtern sind.

Leider kommt es bei unsachgemäßem Umgang mit Silvesterfeuerwerk immer wieder zu Verletzungen und Unglücksfällen. Deshalb möchten wir Sie auf die Pressemeldung des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz (LKA) unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/29763/6184423 hinweisen, in der die Sprengstoffexperten des LKA Tipps zum sicheren Umgang mit Silvesterfeuerwerk geben.

Unsere Kolleginnen und Kollegen setzen sich mit großem Engagement für Ihre Sicherheit ein, um allen Bürgerinnen und Bürgern einen fröhlichen und unbeschwerten Abend zu ermöglichen. Uns ist dabei besonders wichtig, an einen friedlichen und respektvollen Umgang miteinander zu appellieren.

Wir wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern einen schönen Jahreswechsel und einen guten sowie sicheren Start ins Jahr 2026.

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist zuständig für die Sicherheit von über 900.000 Menschen. Der Dienstbezirk der Behörde mit ihren rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umfasst auf etwa 2.400 Quadratkilometern die komplette Vorder- und Südpfalz mit dem Rhein-Pfalz-Kreis, den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße sowie den kreisfreien Städten Frankenthal (Pfalz), Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Neustadt a.d.W. und Speyer.

Wenn Sie einen Einblick in unsere Arbeit gewinnen wollen, schauen Sie sich gerne unter https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ev1pviYkYs0 unseren Film „Wir für die Pfalz“ an oder werfen einen Blick in unsere bildgewaltige und informative Broschüre unter https://s.rlp.de/fzYkySg. Sie werden überrascht sein, was wir alles machen.

Quelle:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 29. Dezember 2025, 15:53