29.12.2025, 8:30 Uhr

Mannnheim – Silvester: Tipps für einen sicheren Start ins neue Jahr

FeuerwerkMannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Zum Jahreswechsel gehört für viele Menschen ein farbenfrohes Feuerwerk einfach dazu. Während draußen gefeiert wird, ist es für die Einsatzkräfte der Feuerwehr eine der arbeitsreichsten Nächte des Jahres: Immer wieder kommt es zu Bränden auf Balkonen oder in Wohnungen. Auch Verletzungen durch unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerkskörpern sind leider keine Seltenheit.

Damit alle Mannheimer gut ins neue Jahr starten können, gibt die Feuerwehr hilfreiche Tipps zum richtigen Verhalten an Silvester – einfach umzusetzen und mit großer Wirkung für die Sicherheit:

Feuerwerkskörper sind Sprengstoff und sollten daher mit Umsicht verwendet werden. Sie dürfen nur von Personen über 18 Jahren gezündet werden. Wichtig ist auch der richtige Ort: Feuerwerk gehört ausschließlich nach draußen. Innenräume, Balkone oder überdachte Bereiche sind ungeeignet, da Funkenflug dort schnell gefährlich werden kann. Ebenso sollte beim Abbrennen genügend Abstand zu anderen Menschen oder Nachbargebäuden eingehalten werden, um unkontrollierte Brände oder Schäden zu vermeiden. Blindgänger sollten nicht erneut angefasst oder angezündet werden, sie können unerwartet explodieren.

Für ein sicheres Silvester empfiehlt die Feuerwehr, ausschließlich zertifiziertes, legales Feuerwerk zu verwenden. Importierte Billigprodukte oder selbstgebastelte Knallkörper bergen ein besonders hohes Risiko.

Auch der eigene Wohnbereich lässt sich leicht schützen: Balkone freiräumen, brennbare Gegenstände entfernen sowie Fenster und Türen schließen. Dadurch kann Funkenflug von außen weniger Schaden anrichten. Ein vorbereiteter Eimer Wasser, ein Feuerlöscher oder ein Löschspray können im Ernstfall helfen, kleine Brände schnell zu löschen.

Sollte dennoch etwas passieren, gilt: Sofort über den Notruf 112 Hilfe rufen. Je früher ein Notruf erfolgt, desto besser kann ein Schaden begrenzt werden.

Erlaubt ist das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen der Kategorie 2 ganztägig am 31. Dezember und am 1. Januar.

Informationen für den sicheren Umgang mit Feuerwerkskörpern finden Sie unter folgenden Links:

Umgang mit Silvesterfeuerwerk: Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg
https://um.baden-wuerttemberg.de/de/umwelt-natur/umwelt-und-gesundheit/sprengstoffrecht/umgang-mit-silvesterfeuerwerk

Feuerwerk sicher zünden: Bundesverband für Pyrotechnik und Kunstfeuerwerk e.V.
https://www.bvpk.org/feuerwerk-sicher-zuenden

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 29. Dezember 2025, 08:30

