Mannheim – Zwei Wohnungen in der Neckarstadt aufgebrochen – Zeugenaufruf

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Eine bislang unbekannte Täterschaft brach am Mittwoch, dem 24. Dezember in zwei Wohnungen im vierten Obergeschoss eines Hauses in der Langen Rötterstraße ein. Bisherigen Ermittlungen zufolge wurden die jeweiligen Wohnungstüren aufgehebelt und die Räume durchsucht. Dabei entwendete die Täterschaft mehrere Schmuckstücke. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar. Eine der Wohnungstüren musste notverschalt werden. Die Kriminalpolizei Heidelberg übernahm die weiteren Ermittlungen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.
Quelle:
Polizeipräsidium Mannheim
Zuletzt aktualisiert am 29. Dezember 2025, 12:40