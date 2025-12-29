Mannheim – Weihnachtsfeier der SPD-Arbeitsgemeinschaft 60+ im Karla-Spagerer-Saal

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die diesjährige Weihnachtsfeier der Mannheimer AG 60plus am 17. Dezember 2025 war außergewöhnlich, denn sie fand zum ersten Mal im in „Karla-Spagerer-Saal“ umbenannten AWO-Saal statt. Die spontane Idee der Namensgebung kam im Sommer von 60plus-Vorstandsmitglied Margit Nellen und man war sich im Gesamtvorstand sofort einig, dass in Mannheim der Name Karla Spagerer und ihr Wirken als Zeitzeugin in Erinnerung gehalten werden sollte. Die Idee stieß auch beim Mannheimer AWO-Vorstand, dessen Ehrenmitglied Karla ebenfalls war, auf große Zustimmung. Die AWO hatte sichtbare Wegweiser zum „Karla-Spagerer-Saal“ anbringen lassen und die AG 60plus lies mit Unterstützung von Uli Bormuth-Bauhoff ein sehr beeindruckendes Porträtfoto im Saal anbringen.

Karla erlebte die NS-Zeit und den Zweiten Weltkrieg als Kind und Jugendliche und hatte sich im Alter von über 80 Jahren dafür entschieden, insbesondere bei jungen Menschen Erinnerungsarbeit „Gegen das Vergessen“ zu leisten und damit einen wirksamen Beitrag gegen den neuen Rechtsextremismus, gegen Faschismus und Antisemitismus geleistet.

In Auszügen aus einem bemerkenswerten Film-Interview, das als Einstieg für die Veranstaltung diente, wurde den Anwesenden die Zeitzeugin, die Persönlichkeit und der Mensch Karla Spagerer auf eindringliche Weise wieder präsent. Während der Filmvorführung herrschte absolute Stille im Saal, denn einen verstorbenen Menschen überlebensgroß quasi noch einmal lebendig vor sich sehen und auch die Stimme zu hören, hatte alle Anwesenden ergriffen. Karla berichtete in der ihr eigenen selbstbewussten natürlichen Art über eine – wie sie einmal in einem anderen Zusammenhang sagte – ihrer „bittersten Erinnerungen“: Einen Tag nach der Hinrichtung des Widerstandskämpfers Georg Lechleiter durch das NS-Regime musste sie – gerade zwölf Jahre alt – die mit roten Plakaten bekannt gegebene Todesnachricht ihrer Mutter und Frau Lechleiter (beide Familien waren eng miteinander befreundet) überbringen. Für viele Menschen von heute wohl kaum vorstellbar, wie sie diese Tragödie als Kind bewältigte.

Im Anschluss an das eindrucksvolle Interview trug der Vorsitzende Mathias Kohler das Grußwort der AG 60plus vor. Er blickte auf Karlas Lebensabschnitte während und nach der NS-Zeit, erinnerte an ihre kraftvolle Persönlichkeit, an ihre Kämpfernatur, an ihren Mut und selbstverständlich auch an ihre Leidenschaft und Liebe für den Stadtteil Waldhof, wo sie viele Jahrzehnte mit ihrem Ehemann, dem Mannheimer SPD-Politiker Walter Spagerer (1918 – 2016), lebte und den Großteil ihres langen erfüllten Lebens verbringen durfte.

Stefan Höß, Präsident der AWO Mannheim, begrüßte alle Anwesenden und als Ehrengäste die Landtagsabgeordneten Dr. Stefan Fulst-Blei sowie Dr. Boris Weirauch, die ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete Dr. Konstanze Wegner und ihren Mann Dr. Michael Wegner, den Vorstand der AWO Mannheim, Alexander Manz, die Stadtratsmitglieder Samantha Höß und Dr. Bernhard Boll sowie Altstadtrat Markus Sprengler. Er betonte, dass Karla Spagerer die AWO-Grundwerte „Solidarität, Toleranz, Gleichheit, Freiheit, Gerechtigkeit“ lebte. Sie hatte Mut, zeigte stets Haltung und mahnte unaufhörlich zu Wachsamkeit, um die Demokratie zu schützen. Stefan Höß würdigte Karla Spagerer als Kämpferin gegen Ausgrenzung und Rassismus und erinnerte an ihre letzte Rede beim Neujahrsempfang am 5. Januar in ihrem Stadtteil Waldhof. Er würdigte sie auch als Trägerin des Bundesverdienstkreuzes am Bande, als Ehrenmitglied der AWO Mannheim, als eine zeitlebens SV Waldhof-Begeisterte und er erinnerte an ihre Herzlichkeit, ihre Lebensfreude, ihre Gastfreundschaft und an ihre Menschlichkeit.

Nach einer Pause, während der allerlei leckere Kanapees, Kuchen und Gebäck, die das Team um die stellvertretende 60plus-Vorsitzende Evi Korta-Petry vorbereitet hatte, genossen werden konnten, leiteten die SPD-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordneten Stefan Fulst-Blei und der Landtagsangeordnete Boris Weirauch den politischen Teil der Weihnachtsfeier ein. Sie berichteten über außergewöhnliche Begegnungen mit Karla Spagerer z. B. über die Begegnung im Rahmen der letzten Bundesversammlung zur Wahl des Bundespräsidenten, zu der Karla eingeladen war und diese Einladung als eine besondere Ehre empfand.

Beide Landtagsabgeordnete und -kandidierende stimmten u. a. mit den Themen „Gleiche Bildung unabhängig von Herkunft“ und „AfD“ auf die im März 2026 anstehende Landtagswahl in Baden-Württemberg ein. Sie blickten sorgenvoll auf die wachsende Zustimmungswerte für die AfD, die mit rechtsstaatlichen und politischen Mitteln insbesondere aber mit guter SPD-Politik bekämpft werden müsse. Mathias Kohler dankte Dr. Stefan Fulst-Blei und Dr. Boris Weirauch für ihre Beiträge und nach einer humorvollen und lebendigen musikalischen Einlage „zum Mitsingen“ von SPD-Mitglied Christa Krieger, sowie dem von 60plus-Vorstandsmitglied Harry Kroiß organisierten „Krabbelsack“ und der Verteilung des Jahresprogramms der 60plus Mannheim für 2026 endete die perfekt durchgeführte Weihnachtsfeier, an der etwa 50 Gäste teilgenommen hatten.

Bild: Boris Weirauch, Konstanze Wegner, Stefan Höß, Mathias Kohler und Stefan Fulst-Blei

Quelle: SPD Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 29. Dezember 2025, 08:44