Mannheim – Tobias Langguth Quartett im Kulturhaus Käfertal

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Blues, amerikanische Südstaaten, Dixieland und Swing, auch Bebop und Modern Jazz, hier startet die musikalische Reise. Über die Karibik geht es dann weiter nach Brasilien. Samba und Bossa Nova treten auf den Plan. Gitarrist/Vokalist Tobias Langguth hat seine Songs komponiert und getextet in Anlehnung an das „klassische“ Ideal des Great American Songbook und der ebenso klassischen Bossa Nova-Struktur. Im außergewöhnlich sensiblen Zusammenspiel mit Wolfgang Roggenkamp (Schlagzeug), Bassist Jochen Schaal und Peter Reiter an keys und woodwinds ergeben sich zahlreiche spontane Momente, unvermutete neue Wege und Wendungen. Spielfreude, Jazz, Groove pur – und all diese ur-amerikanischen Stile verbinden sich zur musikalischen Reise von Nord nach Süd, dem Pan-American-Express.Tickets zum Preis von 12,- Euro: kulturhauskaefertal.de

So 11.01.2025. 18 Uhr im Kulturhaus

KulturCafé „Pan American Express“

Tobias Langguth Quartett

Bereits ab 15 Uhr ist das BegegnungsCafé geöffnet. Hier kann man Freunde treffen, neue Menschen kennenlernen oder bei Kaffee und Kuchen einfach entspannen.

Vor dem Konzert oder in der Pause besteht Gelegenheit zum Besuch der Ausstellung von Motz Tietze (Drucke, Malereien und Bilderbücher). Motz Tietze ist einer der Bildhauer, deren Skulpturen seit 10 Jahren im Stempelpark stehen. Es ist der letzte Termin der Ausstellung.

Weitere Termine:

Freitag, 09.01.

19 Uhr Käfertaler Neujahrsempfang

Für alle Käfertaler und Käfertalerinnen, Eintritt frei

Platzreservierung bis 5.1. unter info@kulturhauskaefertal.de

Samstag 18.1.

17 Uhr YOUNITY Film

„Der Berg der Wahrheit“

Premiere mit Hollywood Flair

