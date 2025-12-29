Mannheim – Streckensperrung Linie 3 zwischen Luzenberg und Sandhofen aufgehoben

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Linie 3 verkehrt ab sofort wieder regulär. Nach einem Wohnhausbrand war die Strecke der Stadtbahnlinie 3 zwischen den Haltestellen Luzenberg und Sandhofen in beiden Richtungen vorübergehend gesperrt.

Die Strecke konnte am heutigen Tage nach Rücksprache mit der Verkehrsbehörde der Stadt Mannheim wieder freigegeben werden. Zuvor musste in dem betroffenen Bereich die Fahrleitung der Stadtbahnen wieder montiert werden. Diese war für die Bergungs- und Aufräumarbeiten vorübergehend abgebaut.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 29. Dezember 2025, 18:21