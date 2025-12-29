Mannheim – Silvesterböller verursachen Brand

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Samstag, gegen 17 Uhr, verständigte ein Zeuge den Polizeinotruf, da es in der Mittelstraße zu einem Brand im Innenhof einer Bar gekommen sei. In dem dortigen Innenhof brannte ein Nebengebäude, bzw. das Flachdach desselbigen. Noch vor Eintreffen der Streifenwagenbesatzung wurde der Brand durch den Barbesitzer mittels eigener Feuerlöscher vorerst gelöscht.

Die Feuerwehr stellte bei der Überprüfung jedoch fest, dass sich noch weitere Glutnester in der Zwischenwand des Gebäudes befanden, welche nachgelöscht werden mussten. Ersten Erkenntnissen zufolge entwickelte sich der Brand aufgrund von unsachgemäßem Abbrennen von Feuerwerkskörpern.

Der entstandene Brandschaden beläuft sich auf ca. 1500 EUR.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat hierzu, insbesondere zu den Personen welche unberechtigt die Silvesterböller gezündet und den Brand verursacht haben, die Ermittlungen aufgenommen.

Quelle:

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 29. Dezember 2025, 08:40