Mannheim – rem: Digitale Angebote zu den Sauriern

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Filme, Audio-Podcast und 3D-Modelle stimmen auf Sonderausstellung ein.

Die Reiss-Engelhorn-Museen laden mit der aktuellen Sonderausstellung „Saurier – Faszination Urzeit“ zu einer spannenden Zeitreise ein. Digitale Angebote stimmen auf der Museumswebseite unter digital.rem-mannheim.de auf den Besuch bei T-Rex & Co ein.

Videos

Gleich drei Videos machen Lust auf die Saurier-Ausstellung. Kurator und Paläontologe Prof. Dr. Wilfried Rosendahl kommt zu Wort und die bekannte Dino-Influencerin Lisa Seline Albrecht verrät, was sie an der Schau besonders begeistert. Außerdem wird eine Ikone der Saurier-Forschung vorgestellt: Der weltweit erste erkannte Flugsaurier-Fund befand sich einst im Naturalienkabinett von Kurfürst Carl Theodor und kehrt nach mehr als 200 Jahren wieder nach Mannheim zurück.

Audio-Podcast für Kinder

Ein neuer Audio-Podcast aus der Reihe „Museum für Kids“ richtet sich an ein junges Publikum. Aber sicher können hier auch Erwachsenen noch Neues über die Saurier lernen. Im Studio zu Gast sind ein echter Dino-Experte und neugierige Kinder. Gemeinsam geht es auf Abenteuerreise – von T-Rex bis Flugsaurier, von uralten Fossilien bis zu überraschenden Dino-Nachfahren.

3D-Modelle

Skelette, Fußspuren und sogar Eier der Saurier haben als Fossilien die Jahrmillionen überdauert. Diese sind wichtige Zeugnisse der Erdgeschichte und verraten mehr über das Leben in der Urzeit. In der Saurier-Ausstellung gibt es zahlreiche einzigartige Fossilien zu bestaunen. Drei ausgewählte Stücke können online genauer unter die Lupe genommen und dank interaktiver 3D-Modelle von allen Seiten studiert werden.

Neben Einblicken in die Saurier-Schau warten auch digitale Angebote zu weiteren Ausstellungen und Sammlungen unter: digital.rem-mannheim.de

Quelle: Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 29. Dezember 2025, 14:23