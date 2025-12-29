Mannheim – Neujahrsputz nach Silvesternacht

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Rund 30 Städtereinigerinnen und Städtereiniger werden am Neujahrsmorgen in der Innenstadt im Einsatz sein, um die Partyreste der Silvesternacht zu beseitigen.

Schon um 6 Uhr werden sich die Mitarbeiter der Stadtreinigung vom Paradeplatz aus in Richtung Wasserturm und Alter Meßplatz vorarbeiten. Erfahrungsgemäß werden diese Plätze nach der Silvesternacht am stärksten verschmutzt sein. Alleine bis zum Mittag des Neujahrstags werden rund vier Tonnen Abfälle in der Innenstadt von der Stadtreinigung aufgesammelt. Dabei müssen große Gegenstände wie Glasflaschen, Raketenreste, Kartonagen und Plastikfolien von Hand aufgesammelt werden, da diese Abfälle sonst die Sauganlagen der Kehrmaschinen verstopfen können.

Bis jedoch im gesamten Stadtgebiet sämtliche Überreste der Silvesternacht entfernt sind, müssen sich die Bürgerinnen und Bürger noch gedulden. Die Mitarbeiter des Stadtraumservice sind mehrere Wochen damit beschäftigt, in jedem Stadtteil die Überbleibsel der Silvesternacht in den letzten versteckten Ecken zu entfernen. „In einer sauberen Stadt fühlen sich alle wohl, dazu müssen alle ihren Teil beitragen. Nehmen Sie Partyabfälle wie Feuerwerksbatterien und Sektflaschen bitte wieder mit nach Hause. In die öffentlichen Abfallkörbe gehören nur Verpackungen und Essensreste, die unterwegs gekauft und konsumiert werden“, erklärt René Bison, Abteilungsleiter der Stadtreinigung.

Wie jedes Jahr wird die Stadtreinigung von Ehrenamtlichen unterstützt: Die Glaubensgemeinschaft Ahmadiyya Muslim Jamaat hilft beim Aufräumen der Wasserturmanlage. Die Surfrider Baden-Pfalz veranstalten am 11. Januar ihren Neujahrs-Cleanup am Cahn-Garnier-Ufer. Wer ebenfalls helfen möchte, dass die Stadt schneller wieder sauber ist, kann sich dieser oder weiteren Reinigungsaktionen (mannheim.de/reinigungsaktionen) anschließen bzw. auf www.mannheim.de/rausputzen eine eigene Reinigungsaktion anmelden.

Die Stadt Mannheim wünscht einen guten Start in das neue Jahr.

Quelle:

Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 29. Dezember 2025, 13:07