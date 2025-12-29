Mannheim – Neue Angebote der Stadtbibliothek

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Zum Jahresbeginn erweitert die Stadtbibliothek Mannheim ihr Angebot um einen neuen Dreimonatsausweis sowie ein zusätzliches digitales Format mit Schwerpunkt auf englischsprachigen Medien.

Der Dreimonatsausweis bietet eine flexible Möglichkeit der Bibliotheksnutzung, die sich insbesondere an Gelegenheitsnutzer*innen richtet. Für 9 Euro ermöglicht er den vollständigen Zugriff auf alle Leistungen der Stadtbibliothek.

Bereits seit Anfang Dezember steht Bibliotheksmitgliedern mit der Plattform OverDrive ein weiteres digitales Angebot zur Verfügung. Damit wächst das Sortiment an E-Books, Hörbüchern und Zeitschriften deutlich – vor allem im Bereich englischsprachiger Titel. Die Nutzung erfolgt über den Browser, die kostenlose App „Libby“ oder kompatible E-Book-Reader.

Im Zuge dieser Erweiterung werden die digitalen Angebote „TigerBooks“ und „Freegal Music“ nicht weitergeführt.

„Wir haben die Nutzungszahlen unserer digitalen Angebote immer im Blick und uns deshalb zu einer Umstrukturierung entschlossen. Während manche Angebote sich bei den Nutzenden nicht bewährt haben, kamen gleichzeitig immer wieder Rückmeldungen und Nachfragen nach mehr englischsprachiger Literatur. Wir freuen uns, mit OverDrive hierfür ein attraktives Angebot einführen zu können.“, erklärt Bibliotheksleiterin Christine Wieder.

Für Rückfragen steht die Stadtbibliothek Mannheim gerne zur Verfügung.

Die Stadtbibliothek weist zudem auf die geänderte Gebührenordnung ab 1.1.2026 hin. Informationen hierzu finden Sie auf der Startseite der Stadtbibliothek unter www.mannheim.de/stadtbibliothek

Zuletzt aktualisiert am 29. Dezember 2025, 08:33