Mannheim – Jahresbericht 2024: Zukunft nachhaltig und gemeinsam gestalten

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadt Mannheim hat ihren Jahresbericht 2024 veröffentlicht. Bereits zum dritten Mal legt sie damit einen umfassenden Nachhaltigkeitsbericht vor, der die lokale Umsetzung der Agenda 2030 und der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) dokumentiert. Der Bericht zeigt anschaulich, wie das gemeinsam mit der Bürgerschaft entwickelte Leitbild Mannheim 2030 in konkrete Maßnahmen und Projekte umgesetzt wird.

Wie gut fühlen sich die Mannheimerinnen und Mannheimer über das Handeln der Stadt informiert? Wie zufrieden sind sie mit dem Zusammenleben in ihrer Stadt? Und wie tragen lokale Initiativen zur Erreichung der globalen Nachhaltigkeitsziele bei? Der Jahresbericht 2024 liefert Antworten auf diese und viele weitere Fragen – faktenbasiert, transparent und nachvollziehbar.

Der Bericht zeigt anschaulich, wie Mannheim mit vielfältigen Projekten die strategischen Ziele des Leitbilds Mannheim 2030 verwirklicht. So wird das Ziel „Bildungsgerechtigkeit verwirklichen, Teilhabe sichern“ etwa durch den Ausbau von Familien-Kitas, den Bau neuer Kinderhäuser und durch sozialpädagogische Angebote in Stadtteilen mit besonderem Unterstützungsbedarf vorangetrieben. Auch das Ziel „Vielfalt leben, Zusammenhalt schaffen“ wird durch verschiedene Initiativen umgesetzt – etwa durch den Internationalen Frauentag, den Regenbogenempfang oder die Mobilitätskampagne „Mehr Rücksicht im öffentlichen Raum“. Darüber hinaus wird mit dem Ziel „Umweltbewusst handeln, Klimaneutralität erreichen“ die nachhaltige Stadtentwicklung aktiv gefördert. Ein Beispiel hierfür ist die neu eröffnete Wärmewende Akademie, die lokale Handwerksbetriebe sowie Bürgerinnen und Bürger beim Umstieg auf klimafreundliche Heiztechniken unterstützt.

Der Jahresbericht bietet zudem einen Überblick über zentrale Kennzahlen zur Entwicklung der Stadt – von Beschäftigungsquote und Jugendarbeitslosigkeit über CO₂-Emissionen bis hin zum Sicherheitsgefühl und zur Zufriedenheit mit dem Zusammenleben. Die sogenannten Top-Kennzahlen dienen dazu, die Fortschritte bei der Umsetzung der Ziele messbar zu machen und Entwicklungen transparent nachvollziehen zu können.

So liegt die Stadt beim Ziel, den Pro-Kopf-Hausmüll bis 2030 auf 140 Kilogramm zu reduzieren, derzeit mit 178 Kilogramm noch über dem Zielwert. Positiv entwickelt sich hingegen das Vereinsengagement: 40 Prozent der Mannheimerinnen und Mannheimer engagieren sich aktiv in Vereinen und leisten damit einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt. Auch die Beschäftigungsquote zeigt einen anhaltenden Aufwärtstrend: Mit aktuell 61 Prozent bewegt sie sich weiter in die gewünschte Richtung.

Der vollständige Jahresbericht 2024 ist online unter Leitbild Mannheim 2030 | Mannheim.de abrufbar. Auf Wunsch ist zudem eine gedruckte Version in der Abteilung Strategische Steuerung des Fachbereichs Demokratie und Strategie (Rathaus E 5, 68159 Mannheim) erhältlich.

Der Jahresbericht ist Teil des internationalen Formats der „Voluntary Local Reviews“ (VLRs) – eines von den Vereinten Nationen initiierten Berichtssystems, das aufzeigt, wie Städte weltweit ihren Beitrag zur Umsetzung der UN-Nachhaltigkeitsziele leisten.

Hintergrund

Seit 2016 gelten die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen für alle Staaten weltweit. Mannheim hat früh Verantwortung übernommen und die Agenda 2030 lokal verankert. In einem breiten Beteiligungsprozess mit über 10.000 Teilnehmenden wurde das Leitbild Mannheim 2030 entwickelt, das 2019 vom Gemeinderat verabschiedet und 2021 fortgeschrieben wurde. Es bildet die Grundlage für die nachhaltige Stadtentwicklung in Mannheim.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 29. Dezember 2025, 14:37