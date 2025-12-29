Ludwigshafen am Rhein / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Bertolt-Brecht-Straße ist es am heutigen Montag, den 29.12.2025 gegen 18:37 Uhr zu einem Wohnungs- und Balkonbrand im Erdgeschoss eines Hochhauses gekommen. Dank des sehr schnellen und gezielten Eingreifens der Feuerwehr Ludwigshafen konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Wohnungen im Gebäude verhindert werden.



Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang bereits Rauch aus dem betroffenen Bereich. Die Feuerwehr leitete umgehend die Brandbekämpfung ein und brachte das Feuer zügig unter Kontrolle. Zwei Personen hatten Rauchgase eingeatmet und wurden vorsorglich an den Rettungsdienst übergeben. Über weitere Verletzte liegen derzeit keine Informationen vor.

Nach aktuellem Stand ist die betroffene Brandwohnung nicht mehr bewohnbar. Zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an.

Neben der Feuerwehr waren auch Polizei und Rettungsdienste im Einsatz. Weitere Informationen werden nach Bekanntwerden von der MRN-News ergänzt.

Zuletzt aktualisiert am 29. Dezember 2025, 21:10