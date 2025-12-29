Ludwigshafen – Versuchter Raub in der Fürstenstraße

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am 27.12.2025 kam es gegen 22:35 Uhr zu einem versuchten Raub in der Fürstenstraße. Ein 17 jähriger Jugendlicher war zuvor mit der Straßenbahn der Linie 6 in Fahrtrichtung Berliner Platz unterwegs und an der Haltestelle „Schillerschule“ ausgestiegen. Auf seinem weiteren Fußweg wurde er plötzlich von hinten von einem unbekannten Täter angegriffen und mit einem Messer bedroht. Der Unbekannte forderte die Herausgabe von Geld. Der Jugendliche gab an, lediglich fünf Euro bei sich zu haben. Daraufhin ließ der Täter von ihm ab. Der Geschädigte konnte flüchten und verständigte anschließend die Polizei. Der Beschuldigte wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 18 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, dunkel gekleidet und mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert. Wer kann Hinweise zur Tat geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Zuletzt aktualisiert am 29. Dezember 2025, 13:38