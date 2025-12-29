Ludwigshafen – Personenrettung bei Brand in der Bayreuther Straße

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) (SB) Am 28.12.2025 um 21:20 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Brand in die Bayreuther Straße nach Ludwigshafen-West gerufen. Beim Eintreffen fand die Feuerwehr eine starke Rauchentwicklung aus dem zweiten Obergeschoß eines viergeschossigen Gebäudes, sowie einen verrauchten Treppenraum vor. Auf der Rückseite des Gebäudes machten sich Personen an den Fenstern bemerkbar, welche ihre Wohnungen nicht verlassen konnten. Zwei Personen wurden mit einer Drehleiter gerettet. Neun Personen mussten mit Fluchthauben durch die Feuerwehr ins Freie verbracht werden. Die Betroffenen Personen wurden durch den Rettungsdienst betreut. Der Brand im zweiten Obergeschoß wurde durch die Feuerwehr mit einem Rohr gelöscht. Das Stockwerk ist durch den Brand nicht mehr bewohnbar. Die Betroffenen wurden in einer Notunterkunft, welche durch die Katastrophenschutzeinheiten der Stadt Ludwigshafen mit Feldbetten ausgestattet wurde, für die Nacht untergebracht. Der Einsatz war um 00:25 Uhr beendet. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 63 Einsatzkräften und 13 Fahrzeugen, der Rettungsdienst mit 6 Fahrzeugen, Leitender Notarzt, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst sowie die Katastrophenschutzeinheiten und die Polizei. Die Freiwilligen Feuerwehren Maudach und Oppau stellten während der Einsatzzeit den Stadtschutz für Folgeeinsätze sicher.

Quelle:

Feuerwehr Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 29. Dezember 2025, 08:36