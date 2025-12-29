Ludwigshafen – Neujahrsempfang des Buero für angewandten Realismus am 5. Januar

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Das Buero für angewandten Realismus lädt alle interessierten Bürger*innen am Montag, den 05. Januar ab 20:00 Uhr zum Neujahrsempfang 2026 in seine Räume im Umspannwerk, Raschigstr. 19a in Ludwigshafen ein.

Nach einem erfolgreichen Start 2025 ist auch dieses Mal wieder etwas Sekt aus dem Vorjahr übriggeblieben und so soll aus dem kulturellen Neujahrsempfang eine kleine Tradition entstehen. Wenn das der neue OB, die Ortsvorsteher*innen, Parteien, Gewerkschaften und andere können, dann sollte das Kulturleben in der Stadt das auch tun.

Vorgesehen sind ein (stolzer) Rückblick auf das 2025 Geschaffte, Prognosen für das kommende Jahr, ein vorsichtiger Ausblick auf kommende Veranstaltungen und gewagte Ideen, die (vorerst) nur in den Köpfen herumschwirren, kulturelle Leckerbissen undundund.

Daneben wird es Kunst aus dem Umspannwerk zum Bestaunen (und zum Kaufen) geben sowie die Möglichkeit, sich mit den Künstler*innen des Hauses zu unterhalten und auf die Zukunft anzustoßen. Denn auch die Zukunft wird an dem Abend neu beginnen…

Quelle:

Buero für angewandten Realismus

Zuletzt aktualisiert am 29. Dezember 2025, 14:30