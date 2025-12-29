Ludwigshafen / Mannheim / Frankenthal / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Metropolregion Rhein-Neckar hat aktuell verbreitet Schneefall eingesetzt. Besonders in den Städten Mannheim, Ludwigshafen am Rhein, Frankenthal sowie im Rhein-Pfalz-Kreis wird vor glatten Straßen und winterlichen Verkehrsverhältnissen gewarnt.

Durch anhaltenden Schneefall und Temperaturen um den Gefrierpunkt kann es insbesondere auf Nebenstraßen, Brücken und in schattigen Bereichen schnell zu Glatteis kommen. Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden dringend gebeten, ihre Fahrweise den Witterungsverhältnissen anzupassen, ausreichend Abstand zu halten und unnötige Fahrten möglichst zu vermeiden.

Laut aktueller Wettervorhersage soll der Schneefall im Verlauf je nach Region weiter anhalten und in den Nachtstunden teilweise in gefrierenden Niederschlag übergehen. Auch in den kommenden Stunden ist daher weiterhin mit rutschigen Straßen und erschwerten Bedingungen im Berufs- und Feierabendverkehr zu rechnen.

Die Behörden und Winterdienste sind im Einsatz, dennoch appellieren Polizei und Verantwortliche an alle Verkehrsteilnehmer, besonders umsichtig zu fahren. Auch Fußgängerinnen und Fußgänger sollten auf vereisten Gehwegen erhöhte Vorsicht walten lassen.

Zuletzt aktualisiert am 29. Dezember 2025, 22:00