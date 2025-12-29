Ludwigshafen – Erstmeldung: Feuerwehreinsatz in Oggersheim – Wohnungsbrand im Erdgeschoss sorgt für Einsatz von Feuerwehr und Polizei



Ludwigshafen / Oggersheim / 29.12.2025 – Am 29.12.2025 kam es in Oggersheim in der Berthold-Brecht-Straße, zu einem Brand in einer Erdgeschosswohnung. Die Feuerwehr, Polizei und weitere Rettungskräfte wurden schnell vor Ort gerufen. Der Brand, dessen Ursache noch nicht bekannt ist, konnte dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden. Eine Ausbreitung des Feuers auf angrenzende Gebäude konnten verhindert werden.

Die Einsatzkräfte, die umgehend nach dem Alarm eintrafen, arbeiteten Hand in Hand, um die Gefahr zu bannen und den Brand schnell zu löschen. Zum Zeitpunkt der Meldung sind keine Personenschäden bekannt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, die noch nicht abschließend geklärt werden konnten.



Schnelle Reaktion der Feuerwehr – Schlimmeres konnte verhindert werden

Dank des schnellen und professionellen Einsatzes der Feuerwehr wurde Schlimmeres verhindert. Die Feuerwehr stellte sicher, dass das Feuer nicht auf das Gebäude übergriff oder sich weiter ausbreitete.

Polizei und Rettungskräfte weiterhin im Einsatz

Neben der Feuerwehr war auch die Polizei vor Ort, um den Einsatz zu unterstützen und die Sicherheit der Anwohner zu gewährleisten. Rettungskräfte waren ebenfalls vor Ort, um im Falle von Verletzungen sofort eingreifen zu können.

Brandursache noch unklar – Ermittlungen laufen

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden von der Polizei aufgenommen. Noch ist nicht bekannt, wie es zu dem Brand kam. Weitere Informationen zur Ursache werden erwartet, sobald die Ermittlungen abgeschlossen sind.

Weitere Berichterstattung folgt

Wir werden über den weiteren Verlauf und die Ergebnisse der Ermittlungen berichten, sobald neue Informationen vorliegen.

Zuletzt aktualisiert am 29. Dezember 2025, 19:13