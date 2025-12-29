Ludwigshafen – Brand in Bayreuther Strasse – NACHTRAG – Zeugen gesucht

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Aus bislang unbekannter Ursache entstand am Sonntagabend (28.12.2025, 21:20 Uhr) ein Brand im Flur eines Mehrparteienhauses in der Bayreuther Straße. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit noch ermittelt. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Wer kann Hinweise zur Brandursache geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.
Quelle:
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Zuletzt aktualisiert am 29. Dezember 2025, 13:21