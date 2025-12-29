Ludwigshafen – Brand in einem Mehrfamilienhaus – ERSTMELDUNG – Balkon und Erdgeschoß in Brand

Ludwigshafen-Oggersheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Aktuell gibt es Einsatzmaßnahmen von Polizei und Feuerwehr aufgrund eines Brandes in einem Mehrfamilienhauses in Ludwigshafen-Oggersheim. Nach aktuellen Erkenntnissen brannte sowohl der Balkon als auch die dazugehörende Wohnung im Erdgeschoß des Mehrfamilienhauses. Der Brand konnte mittlerweile gelöscht werden. Derzeit sind zwei Personen aufgrund des Einatmens von Rauchgasen verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandentstehung aufgenommen.
Polizeipräsidium Rheinpfalz
ERSTES UPDATE: Ludwigshafen – Erstmeldung: Feuerwehreinsatz in Oggersheim – Wohnungsbrand im Erdgeschoss sorgt für Einsatz von Feuerwehr und Polizei
Zuletzt aktualisiert am 29. Dezember 2025, 19:42