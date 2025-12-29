Ludwigshafen – 34-Jähriger Pedelec-Dieb überführt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Ein 34 Jähriger entwendete in der Nacht von Samstag (27.12.2025) auf Sonntag (28.12.2025) ein abgeschlossenes Pedelec in der Bremserstraße. Der Eigentümer konnte das Fahrrad im Nachhinein orten und der Polizei die entsprechende Adresse mitteilen. Die Beamten stellten das Pedelec im Keller der Wohnanschrift des 34 Jährigen sicher und übergaben es dem rechtmäßigen Eigentümer. Der Tatverdächtige muss sich nun wegen Diebstahls verantworten.
Quelle:
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Zuletzt aktualisiert am 29. Dezember 2025, 13:36