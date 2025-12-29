Landau – Silvester: Stadt appelliert an Vernunft und Rücksicht beim Feuerwerk

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadt Landau bittet alle Bürgerinnen und Bürger, an Silvester verantwortungsvoll und rücksichtsvoll mit Feuerwerk umzugehen. Ein generelles Feuerwerksverbot für Landau, etwa für den Rathausplatz, ist rechtlich nicht möglich und wäre zudem nur schwer kontrollierbar. Wer Feuerwerk abbrennen möchte, sollte immer auf Abstand, Sicherheit und die Umgebung achten.

Bürgermeister Lukas Hartmann betont: „Wie in vielen anderen Städten auch gibt es in Landau zu Silvester regelmäßig gefährliche Situationen. Ursache dafür sind Einzelne, die nicht verantwortungsbewusst mit Feuerwerk umgehen. Leider haben auch 2025 wieder alle Forderungen und Bitten auf Bundesebene von Polizei, Ordnungsbehörden, aus der Blaulichtfamilie und von vielen Initiativen und Vereinen sowie Gewerkschaften nichts geholfen. Es kam zu keiner gesetzlichen Änderung des Status quo. Deshalb ist es umso wichtiger, dass alle Bürgerinnen und Bürger mit Vernunft, Rücksicht und Verantwortung ins neue Jahr starten – für sich selbst, andere Menschen und unsere Tiere.“

Der Appell der Stadt: Der Rathausplatz ist nach den Erfahrungen in den zurückliegenden Jahren kein sicherer Ort zum Böllern und sollte besonders mit Kindern in der Silvesternacht am besten gemieden werden.

Auch bittet die Stadt darum, in der Nähe von Zoo und Tierheim ganz auf Feuerwerk zu verzichten. Grundsätzlich ist Silvesterfeuerwerk aber erlaubt – der Gesetzgeber akzeptiert bewusst eine begrenzte Restgefahr. Nutzerinnen und Nutzer haben deshalb klare Pflichten: nur zugelassenes Feuerwerk verwenden, Gebrauchsanweisung beachten, Abstände einhalten und niemals auf Menschen zielen. Auch ist das Böllern in der Nähe von Schulen, Kirchen, Krankenhäusern, Altenheimen sowie besonders brandgefährdeten Gebäuden verboten.

Polizei und Ordnungsamt führen in Landau in der Silvesternacht gezielte Kontrollen durch. Pauschale Verbotszonen würden dagegen nur zu Verdrängungseffekten führen und neue Gefahren schaffen.

Die Stadt Landau wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern einen sicheren und friedlichen Jahreswechsel und appelliert noch einmal: Verantwortung übernehmen, Rücksicht zeigen, sicher feiern.

Bildunterschrift: Die Reste vom Feste: So sah der Landauer Rathausplatz zum Beispiel nach der Silvesternacht 2022/2023 aus. (Quelle: Stadt Landau)

Quelle: Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 29. Dezember 2025, 14:05