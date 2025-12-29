  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

29.12.2025

Landau – Hallo 2026: Die Stadtdörfer laden zu ihren Neujahrsempfängen

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Gemeinsam das neue Jahr willkommen heißen – auch in den Landauer Stadtdörfern: Nicht nur der Stadtvorstand bestehend aus Oberbürgermeister Dominik Geißler, Bürgermeister Lukas Hartmann und Beigeordneter Lena Dürphold möchte bei seinem Neujahrsempfang am 11. Januar zusammen mit den Landauerinnen und Landauer auf 2026 anstoßen. Auch die Ortsvorsteherinnen und die Ortsvorsteher der Landauer Stadtdörfer laden die Bürgerinnen und Bürger zu eigenen Neujahrsempfängen in Arzheim, Dammheim, Godramstein, Mörlheim, Mörzheim, Nußdorf, Queichheim und Wollmesheim ein.

Den Reigen der Neujahrsempfänger in den Ortsteilen eröffnet am Samstag, 3. Januar, Nußdorf um 18 Uhr in der Turn- und Festhalle.

Am darauffolgenden Wochenende sind dann Dammheim, Mörlheim, Arzheim und Wollmesheim an der Reihe. In Dammheim findet der Empfang am Freitag, 9. Januar, um 19 Uhr in der Turnhalle statt. In Mörlheim geht es am selben Tag um dieselbe Uhrzeit los – und zwar im Dorfgemeinschaftshaus des Stadtdorfs: Gemeinsam mit der Ortsverwaltung laden die katholische sowie die evangelische Kirchengemeinde ein. Am Sonntag, 11. Januar, begrüßen dann Arzheim und Wollmesheim das neue Jahr – jeweils ab 10:30 Uhr in ihren Dorfgemeinschaftshäusern.

In Godramstein wird am Samstag, 17. Januar, auf 2026 angestoßen. Beginn ist um 18 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus.

Die Mörzheimerinnen und Mörzheimer dürfen sich am Samstag, 24. Januar, um 17 Uhr auf ihren Neujahrsempfang im Dorfgemeinschaftshaus freuen.

Den Abschluss macht Queichheim am Sonntag, 25. Januar. Dort wird das neue Jahr ab 14 Uhr gemeinsam in der Turnhalle willkommen geheißen.

Bildunterschrift: Willkommen 2026: Um das neue Jahr gebührend zu begrüßen, laden die Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher der Landauer Stadtdörfer zu Neujahrsempfängen ein. (Quelle: Stadt Landau)

Quelle: Stadt Landau in der Pfalz

Zuletzt aktualisiert am 29. Dezember 2025

