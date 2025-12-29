Landau – Gemeinsam ins neue Jahr beim Neujahrsempfang

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadt Landau startet ins neue Jahr – und alle sind herzlich eingeladen! Am Sonntag, 11. Januar 2026, findet der traditionelle Neujahrsempfang in der historischen Jugendstil-Festhalle statt, erstmals von Oberbürgermeister Dominik Geißler, Bürgermeister Lukas Hartmann und Beigeordneter Lena Dürphold gemeinsam veranstaltet und von der Stadtholding Landau geplant.

„Wir freuen uns sehr, viele Landauerinnen und Landauer und viele Menschen aus der Südpfalz willkommen zu heißen und zusammen das neue Jahr zu feiern“, sind sich die drei Mitglieder des Stadtvorstands einig. „Der Neujahrsempfang ist eine großartige Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen, gute Musik zu genießen und einfach einen schönen Abend miteinander zu verbringen.“

Einlass zum Neujahrsempfang ist ab 17 Uhr; um 18 Uhr beginnt das offizielle Programm. Auf der Bühne gibt es viel zu sehen und zu hören: Oberbürgermeister, Bürgermeister und Beigeordnete blicken auf das Jahr 2025 zurück und geben einen Ausblick auf 2026, das Saxophon-Quartett der Stadtkapelle Landau sorgt für schwungvolle Töne, die Ballettschule Performance verzaubert mit einem Tanzprogramm und die Breakdance-Gruppe der Tanzschule Wienholt legt eine energiegeladene Show aufs Parkett. Dazu kommt die eine oder andere Überraschung, um den Abend unvergesslich zu machen.

Außerdem gehören auch in diesem Jahr kleine Knabbereien ebenso zum Neujahrsempfang in Landau wie die besten Weine aus den Stadtdörfern – direkt von den Winzerinnen und Winzern. Neu 2026: Neben dem Foyer gibt es erstmals auch im Kleinen Saal einen Ausschank, um den Gästen ein noch breiteres Angebot und mehr Komfort zu bieten. Der Neujahrsempfang ist wie immer offen für alle Interessierten. Es gilt das Prinzip „First come, first served“ – sobald die Plätze gefüllt sind, ist kein weiterer Einlass mehr möglich.

Die Stadtspitze freut sich auf einen fröhlichen, lebendigen Abend mit vielen Gästen aus der Stadt und der Region: „Feiern Sie mit, lassen Sie uns gemeinsam das Jahr 2026 willkommen heißen!“

Bildunterschrift: Immer einen Besuch wert: der Neujahrsempfang der Stadt Landau in der historischen Jugendstil-Festhalle, hier im Jahr 2025 mit der Band Feasco. (Quelle: Stadt Landau)

Quelle: Gemeinsame Pressemitteilung der Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH und der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 29. Dezember 2025, 13:49